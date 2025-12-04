ETV Bharat / state

विधानसभा में विपक्ष के बदले जा रहे सवाल? उमंग सिंघार ने कहा- प्रभावित होती है सदन की गरिमा

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के साथ विधायकों के सवाल बदले जाने का मामला फिर गरमाया है. गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि "सवाल बदले जाने का मुद्दा तो कांग्रेस विधायकों ने उठाया ही है. विषय ये भी है कि सदन में कई सवालों के जवाब ही नहीं आते हैं. सवाल के जवाब में बताया जाता है जानकारी इकट्ठा की जा रही है. हर बार कह दिया जाता है कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है. ऐसे में विधानसभा की गंभीरता नहीं रह जाती है."

'इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है'

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने सवाल बदलने का आरोप लगाया है और अब ये मुद्दा गरमा गया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस मुद्दे को लेकर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि "जिन विषयों की तात्कालिकता होती है उन विषयों में भी कह दिया जाता है कि जानकारी जुटाई जा रही है.

इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है." उन्होंने कहा कि "विधानसभा अध्यक्ष का ये प्रयास रहता है कि सदन में जो सवाल पटल पर रखे जाएं उनके जवाब आए. मुझे आशा है कि विपक्ष की नहीं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की बात तो सत्ता पक्ष के विधायक मानेंगे."

'सरकार कर्ज लेकर हर सर्विस पर टैक्स लगा रही है'

इस सत्र में हर दिन कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष का सवाल उठाए जाने पर उमंग सिंघार ने कहा कि "अगर जनता की आवाज उठाने के लिए किए गए प्रदर्शन को वो स्टंट कह रह रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बैलगाड़ी लेकर चले गए थे. क्या बीजेपी के लोग उसे भी तमाशा कहेंगे.