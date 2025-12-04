विधानसभा में विपक्ष के बदले जा रहे सवाल? उमंग सिंघार ने कहा- प्रभावित होती है सदन की गरिमा
कांग्रेस ने विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों को बदलने का लगाया आरोप. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- ये अत्यंत आपत्तिजनक है.
Published : December 4, 2025 at 8:53 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के साथ विधायकों के सवाल बदले जाने का मामला फिर गरमाया है. गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि "सवाल बदले जाने का मुद्दा तो कांग्रेस विधायकों ने उठाया ही है. विषय ये भी है कि सदन में कई सवालों के जवाब ही नहीं आते हैं. सवाल के जवाब में बताया जाता है जानकारी इकट्ठा की जा रही है. हर बार कह दिया जाता है कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है. ऐसे में विधानसभा की गंभीरता नहीं रह जाती है."
'इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है'
मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने सवाल बदलने का आरोप लगाया है और अब ये मुद्दा गरमा गया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस मुद्दे को लेकर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि "जिन विषयों की तात्कालिकता होती है उन विषयों में भी कह दिया जाता है कि जानकारी जुटाई जा रही है.
इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है." उन्होंने कहा कि "विधानसभा अध्यक्ष का ये प्रयास रहता है कि सदन में जो सवाल पटल पर रखे जाएं उनके जवाब आए. मुझे आशा है कि विपक्ष की नहीं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की बात तो सत्ता पक्ष के विधायक मानेंगे."
'सरकार कर्ज लेकर हर सर्विस पर टैक्स लगा रही है'
इस सत्र में हर दिन कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष का सवाल उठाए जाने पर उमंग सिंघार ने कहा कि "अगर जनता की आवाज उठाने के लिए किए गए प्रदर्शन को वो स्टंट कह रह रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में बैलगाड़ी लेकर चले गए थे. क्या बीजेपी के लोग उसे भी तमाशा कहेंगे.
आप युवाओं पर बात नहीं करेंगे. कानून व्यवस्था पर बात नहीं करेंगे. बिजली पर बात नहीं करेंगे." सिंघार ने कहा कि "सरकार कर्ज लेकर हर सर्विस पर टैक्स लगा रही है. क्या प्रदेश की जनता आपका कर्ज ढोने के लिए बनी है. अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष पीठ भी थपथपाएगा और गलत काम पर चेताएगा भी."
संतोष वर्मा के मामले में बोले- ये गलत आचरण
बीते दिनों आईएएस संतोष वर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि "किसी भी अधिकारी को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो समाज में वैमनस्यता फैलाए. इस तरह की बयानबाजी से समाज में गलत संदेश जाता है. अब देखना है कि सरकार इसे आचरण समिति को भेजती है या नहीं."
'ये आसंदी पर प्रश्न चिन्ह है और अत्यंत आपत्तिजनक है'
आज सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायकों के सवाल बदले जाने के मुद्दे पर बोला था. उन्होंने कहा कि "जो आरोप लगाए गए कि सदस्यों के प्रश्न बदल दिए गए हैं. ये आसंदी पर प्रश्न चिन्ह है और अत्यंत आपत्तिजनक है." उन्होंने कहा कि "ये तो पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है. जबकि हकीकत ये है कि आप अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं."