कांग्रेस ने कसा तंज- नारी शक्ति पर सिर्फ नारे दे सकती है BJP, दिल्ली में स्टूडेंट्स पर अत्याचार
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में खोला मोर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 6:43 PM IST
भोपाल : नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन और स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है. कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने सरकार पर महिला और युवा विरोधी होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है "दिल्ली की घटना ने बीजेपी के नारी सम्मान और बेटी बचाओ के नारों की असलियत सामने ला दी है. छात्रों और छात्राओं को लेकर यह असंवेदनशीलता मध्य प्रदेश में भी दिखाई देती है."
कांग्रेस ने जलियांवाला बाग से की तुलना
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने देश के अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन के दौरान युवाओं को पीटे जाने की घटना की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से की. उन्होंने कहा "जिस तरह स्वतंत्रता की मांग कर रहे सैनानियों पर गोलियां चलाई गईं, उसी तरह का अत्याचार स्टूडेंट्स के साथ किया गया. युवाओं और खासतौर से बच्चियों के साथ दुव्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को चिह्नित करके कड़ी सजा दी जाए."
बीजेपी कोरी भाषणबाजी करती है
शोभा ओझा ने कहा "हर संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है. ऐसी घटनाओं पर बीजेपी को दर्द नहीं होता. गुजरात में भी यही हुआ था. क्या हम पहलवान बेटियों को भूल सकते हैं. उसमें बीजेपी के ही सांसद ब्रजभूषण को बचाने का काम किया गया था. बीजेपी सिर्फ नारियों के मामले में नारे दे सकती है, लेकिन असल में बीजेपी महिला, छात्र और हर उस व्यक्ति के विरोधी है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं."
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एनएसयूआई ने निकाला तिरंगा मार्च
दिल्ली की घटना के विरोध में भोपाल में एनएसयूआई ने तिरंगा मार्ग निकाला. मार्च भोपाल के 10 नंबर मार्केट से 11 नंबर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निशाना गया. इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया गया. तिरंगा मार्च में शामिल एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. अंशुल त्रिवेदी ने कहा "शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिसबल लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है. केन्द्र सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है." दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने कहा "दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई देश के युवाओं का अपमान है."