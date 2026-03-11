ETV Bharat / state

टेंडरों में लगाई गई फर्जी बैंक गारंटी, कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग

जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के टेंडरों की न्यायिक जांच की मांग, जीतू पटवारी ने कंपनी मालिक-नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप.

Jitu Patwari Press Conference
जीतू पटवारी ने टेंडरों में फर्जी बैंक गारंटी लगाने का लगाया आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में साल 2023-24 में हुए टेंडरों की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि दोनों विभागों में टेंडरों में फर्जी बैंक गारंटी और टेंडर सिंडिकेट का बड़ा खेल चल रहा है.

मंत्रियों के रिश्तेदार और कंपनी मालिक दुबई में कर रहे निवेश

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, "सरकार लगातार कर्ज ले रही है. अभी फिर सरकार ने 5800 करोड़ का कर्जा लिया. कर्ज लेकर आखिर सरकार करती क्या है? इस बात को समझना होगा. प्रदेश सरकार ने साल 2026 को 'कृषि वर्ष' घोषित किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सिंचाई परियोजनाएं ठप पड़ी हैं और किसान पानी के लिए परेशान हैं. अगर सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति बेकार है तो सवाल उठता है कि यह 'कृषि वर्ष' है या ठेकेदारी और कमीशन का वर्ष है."

कंपनियां फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर हासिल कर रही टेंडर (ETV Bharat)

एक ही कंपनी को बार-बार टेंडर देने का आरोप

जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, "आखिर सरकार इन दो विभागों में दो ही कंपनियों पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? लगभग हर बड़े टेंडर में दो कंपनियां ही एल-1, एल-2 और एल-3 बनकर सामने आती हैं. इस पूरे नेटवर्क में कुछ लोगों के दुबई में व्यापारिक संबंध होने की भी जानकारी सामने आई है. कंपनियों के मालिक और नेता मंत्रियों के रिश्तेदारों का साझा व्यवसाय वहां स्थापित है."

कंपनियां फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर हासिल कर रही टेंडर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "अब एक नया और बेहद गंभीर फर्जी बैंक गारंटी का मुद्दा सामने आया है. जल निगम में फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आने के बाद 9 दिसंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लागू करने का आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद आज तक जल संसाधन एवं एनवीडिए विभाग में यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है. कई कंपनियां फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर टेंडर हासिल कर एडवांस भुगतान निकाल रही हैं और काम में देरी कर रही हैं. यदि विभाग में जमा सभी बैंक गारंटियों की ईमानदारी से जांच कर ली जाए तो कई बड़े ठेकेदार और उनके संरक्षणकर्ता अधिकारियों और नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं."

जीतू पटवारी ने सरकार से जल संसाधन विभाग में जमा सभी बैंक गारंटियों की जांच कराने की मांग की है. सरकार द्वारा 2023-24 में लगाए गए टेंडरों और ठेकेदारों को हुए भुगतान की स्वतंत्र प्राइवेट ऑडिट और साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए. पटवारी ने कहा कि सरकार भले इसे कृषि वर्ष बता रही हो, लेकिन जमीन पर जो दिखाई दे रहा है वह सिंचाई से ज्यादा ठेकेदारी और कमीशन का तंत्र है. किसानों के नाम पर चल रहे इस पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने आनी चाहिए. सरकार के पास 15 दिवस का समय है. अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो कांग्रेस पार्टी 15 दिन के बाद सीबीआई में दस्तावेज सहित जांच करने का आवेदन देगी.

