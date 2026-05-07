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मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 'सड़क सत्यग्रह', ट्रैक्टर लेकर पहुंचे जीतू पटवारी, मुंबई-आगरा NH पर चक्काजाम

चक्का जाम आंदोलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि, ''भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है. वह लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है. प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों को महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है. प्रदेश के मुखिया मोहन यादव प्रदेश के भूमाफियाओं के संरक्षक बनकर काम कर रहे हैं.''

शाजापुर में जाम से लोग हुए परेशान शाजापुर के नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित रोजवास टोल नाके पर गुरुवार को कांग्रेस द्वारा चक्काजाम आंदोलन किया गया. इस आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे नंबर 52 से गुजरने वाले कई वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. वही प्रशासन द्वारा सारंगपुर से लेकर रोजवास टोल नाके तक कई स्थानों पर मार्ग परिवर्तन किया ताकि लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके.

97 फीसदी किसान कर्ज में है, खाद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक तरह की यातना शुरू होने जा रही है. 15 साल से जमीन अधिग्रहण की थी, उसका आखिर सरकार 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं देना चाहती.'' जीतू पटवारी ने चेतावनी दी कि अभी एक नेशनल हाईवे जाम किया है, सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो प्रदेश से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे.

जीतू पटवारी बोले-अब सभी नेशनल हाईवे जाम करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि, ''सरकार से जब मोदी गारंटी की बात करते हैं. उनसे पूछा जाता है कि सरकार ने 3100 रुपए क्विंटल पर धान, 2700 रुपए क्विंटल का गेहूं, 6000 रुपए क्विंटल में सोयाबीन खरीदने की गारंटी दी थी, तो उलटा सरकार कांग्रेस से सवाल करने लगती है. सरकार ने लगातार कृषि कल्याण वर्ष मनाया. किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया, लेकिन जमीनी हालात आज भी नहीं सुधरे.

भोपाल/इंदौर/शाजापुर: किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा मुंबई-आगरा नेशनल हाईपर जगह-जगह चक्काजाम आंदोलन किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता इंदौर बायपास, महू ग्वालियर के निरावली तिराहा, शाजापुर के रोजवास टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर चक्काजाम चल रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा शाजापुर में चक्काजाम किया गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि, यह चक्काजाम सरकार को जगाने के लिए है. बीजेपी ने जो मोदी गारंटी दी थी, उससे पार्टी अब मुकर गई है.

किसानों से किए वादे पूरे नहीं कर रही सरकार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि, ''प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों से जो वादे किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ. आज किसान अपनी उपज बेचने के लिए चार-चार, पांच-पांच दिन तक धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहा है. कहीं पर किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं तो कहीं पर किसानों की उपज खरीदने में सरकार आनाकानी कर रही है. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा खाद के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है. जिसके कारण प्रदेश के किसानों को महंगे दामों पर खाद और उर्वरक खरीदना पड़ रही है. जिसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है.

भाजपा विधायक ने पिलाया पानी

शाजापुर में कांग्रेस के चक्का जाम आंदोलन के चलते रोजवास टोल नाके पर आवागमन पूरी तरह से बंद था. वहीं लोगों की समस्या सुलझाने के लिए प्रशासन द्वारा टोल नाके के 500 मीटर पहले ही रोड डायवर्ट किया था, जहां पर वाहनों की लंबी कतार लग रही थी. ऐसे में शाजापुर विधायक अरुण भीमावत कांग्रेस का आंदोलन शुरू होते ही डाइवर्ट मार्ग पर पहुंचे और लोगों को भीषण गर्मी में ठंडा पानी पिलाकर राहत पहुंचाई.

सीएम बोले -कांग्रेस किसानों से मांगे मांफी (ETV Bharat)

किसान को क्या हो रही परेशानियां

गेहूं खरीदी नहीं होने और ऑनलाइन पोर्टल के ठप होने से परेशान किसान कांग्रेस के साथ चक्का जाम कर रहे हैं. इंदौर में प्रदेश काग्रेस के आह्वान पर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया. दरअसल गेहूं की फसल आने के बाद से ही किसान पहले तो मंडी में फसल के सही दाम नहीं मिलने से परेशान थे. जैसे तैसे राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की तो गेहूं खरीदी में स्लॉट बुकिंग की समस्या आ गई. नतीजतन बड़ी संख्या में किसान गेहूं की बिक्री के लिए स्लॉट बुक ही नहीं कर पाए. इसके बाद सरकार को खरीदी की डेट बढ़ानी पड़ी.

जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार को याद दिलाए वादे (ETV Bharat)

अब किसानों के सामने बारदाने की कमी की समस्या है. इसके अलावा उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ रही है. प्रदेश के कई जिलों में अभी भी किसान मंडियों के बाहर अपने गेहूं की तुलाई के लिए 2 से 3 दिन तक लाइन में लगे नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ किसानों को साथ लेकर मैदान में है. विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा, ''भाजपा सरकार ने हमेशा से किसानों के साथ राजनीति की है. गेहूं खरीदी की बारी आई तो अलग-अलग बहाने बनाए गए. पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हैं लेकिन यही का किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं.''

उन्होंने कहा, ''यदि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश की हर सड़क पर ऐसा ही आंदोलन होगा. इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा राज्य और केंद्र सरकार कभी धर्म के नाम पर तो कभी समाज के नाम पर लोगों का ध्यान बांटने में लगी है. लेकिन आम लोगों की मूल समस्या को नजरअंदाज कर रही है. यही वजह है कि चाहे किसान हो युवा हो यह कर्मचारी वर्ग हो सभी सरकार के फैसलों से निराश हैं.

मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर चक्काजाम (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने किया पलटवार

मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा, ''बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस किस मुंह से कहेगी कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं. कांग्रेस अपने समय में किस तरह का अन्याय करती थी, कांग्रेस को इसके लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस के शासनकाल में किसान डिब्बा लेकर डीजल मांगते फिरते थे, लेकिन उन्हें डीजल नहीं मिलता था. बिजली का कोई पता नहीं होता था. सिंचाई के रकबे को अनदेखा किया जाता था. कांग्रेस के शासनकाल में फसलों का दाम नहीं मिलता था. कांग्रेस ने किसानों के साथ जो अन्याय किया है, वह उन्हें हमेशा याद रखेगी. अब कांग्रेस नकली आडंबर बनाना चाहती है, लेकिन प्रदेश के किसान सब जानते हैं.''