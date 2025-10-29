मध्य प्रदेश में SIR का विरोध, उमंग सिंघार का आरोप- 50 लाख वोटर्स के नाम काटने की साजिश
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में उठाया झंडा. लोकतंत्र खत्म करने की साजिश बताया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 1:35 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोकतंत्र पर चोट की तैयारी बताया है. उन्होंने आरोप लगाया "मध्य प्रदेश में एसआईआर के जरिए बीजेपी ने प्रदेश के करीबन 50 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश रची है. एक माह चलने वाले पुनरीक्षण कार्यक्रम में घर-घर जाकर मतदाताओं का वैरीफिकेशन किया जाएगा और उनके दस्तावेज चैक किए जाएंगे." नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया "आखिर इतने कम समय में प्रदेश के साढ़े 5 करोड़ मतदाताओं का वैरीफिकेशन कैसे संभव होगा."
बीजेपी ने रची वोटर्स के नाम काटने की साजिश
पत्रकारों से रूबरू हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया "मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं. ऐसे लोगों के पास मोबाइल और संपर्क का कोई दूसरा साधन तक नहीं होता. राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2011 में करीबन 25 लाख लोग काम के लिए मध्यप्रदेश से बाहर जाते थे, अब यह आंकड़ा बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गया होगा."
आदिवासियों से नफरत करती है बीजेपी
उमंग सिंघार का कहना है "वैरीफिकेशन में ऐसे लोगों का नाम काटा जाएगा, क्योंकि जब बीएलओ वैरीफिकेशन के लिए जाएंगे, तो न तो इन्हें एब्सेंट माना जाएगा. बीजेपी आदिवासियों से नफरत करती है और इसलिए इन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है. यह सब बीजेपी का ही एजेंडा है, चुनाव आयोग सिर्फ उस के अनुसार चल रहा है. रिमोट बीजेपी के ही हाथ में है. यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र का गला घोंटने की है."
आदिवासियों के वनभूमि के पट्टे निरस्त करना भी साजिश
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया "बिहार में एसआईआर के बाद करीबन 47 लाख हटाए गए थे, यदि यही पैटर्न दूसरे बड़े राज्यों में दोहराया गया, तो करोड़ों मतदाताओं के नाम हट सकते हैं. एसआईआर में नाम हटने पर बोझ मतदाताओं पर डाला गया है, उन्हें खुद प्रमाणित करना होगा कि वह मतदाता सूची के लिए पात्र हैं, जबकि बीएलओ, ईआरओ, डीएम आदि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं."
"साल 2023 में ध्मयप्रदेश में सिर्फ दो माह में ही 16 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए. यानी हर दिन 26 हजार से ज्यादा नए नाम जोड़े गए, यह बढ़ोत्तरी सामान्य नहीं थी और इसके बाद प्रदेश में किस तरह का खेल हुआ, वह सभी जानते हैं. अब जब 25 से 50 लाख नाम काटे जाएंगे तो क्या होगा?"
- मध्य प्रदेश में शुरू हुआ SIR, घर आये BLO को दिखाने होंगे ये डॉक्यूमेंट, जानें पूरी प्रक्रिया
- कांग्रेस ने वोट चोरी पर सरकार को घेरा, सचिन पायलट बोले-किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रही सरकार
कांग्रेस ने जताई ये आपत्तियां
मध्यप्रदेश में एसआईआर शुरू कराए जाने के पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी बुलाई थी. इसमें कांग्रेस की तरफ से कई तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गईं.
- मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को जल्दबाजी में जारी किया गया है. सिर्फ 1 माह 8 दिन के अंदर प्रदेश के साढे 5 करोड़ मतदाताओं के घर तक पहुंचना संभव नहीं है. इन मतदाताओं के घर तक 2002 के आधार पर गणना पत्रक वितरित किए जाने हैं.
- मतदाता सूची 2025 में जिन मतदाताओं के नाम हैं, उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित न किए जाएं, भले ही घर-घर बांटे गए गणना पत्रक बीएलओ को वापस न मिलें.
- मतदाता गणना पत्रक फार्म को हिन्दी में भरकर ही बांटा जाना चाहिए.
- लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे बीएलओ को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाए.
- मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए.
- जिस घर में 10 से 15 या उससे अधिक मतदाता हैं, उनके सत्यापन करने की जिम्मेदारी के लिए बीएलओ से अलग से घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए.
- मतदाता सूची तैयार करने के दौरान किसी भी मकान का नंबर जीरो नहीं दिया जाना चाहिए. इसके लिए प्रशासन द्वारा मकान नंबर को आवंटित किया जाना चाहिए.