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मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा दिल्ली छात्र आंदोलन, उमंग सिंघार बोले-युवाओं के भविष्य पर हो चर्चा

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिल्ली में छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, ''यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छात्रों से भी जुड़ा हुआ है. मध्य प्रदेश में कई भारतीय परीक्षाओं में धांधली हुई है. परीक्षा के नाम पर अराजकता मध्य प्रदेश में भी देखी गई है. इससे कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है. क्या सदन इस पर चर्चा नहीं कराएगी.'' नेता प्रतिपक्ष ने नीट परीक्षा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''कई बार सदन के अंदर राज्य और देश में घटी घटनाओं पर चर्चा हुई है. यदि सरकार इस पर आज चर्चा नहीं करना चाहती तो कल करा ले.''

भोपाल: दिल्ली में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी. नीट परीक्षा सहित मध्य प्रदेश में हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक हुई. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शून्य काल के दौरान नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर सदन में स्कंध प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया. हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी.

मंत्री बोले इस पर चर्चा नियमों में नहीं

उधर, विपक्ष की मांग पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि, ''विधानसभा के स्थाई आदेश में भी यह उल्लेखित है कि जो सूचनाएं सुबह 9:00 के बाद दी जाएगी उन्हें अगले दिन के लिए माना जाएगा. इसमें भी यदि उल्लेखित है कि संबंधित मुद्दा मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आना चाहिए, तब ही चर्चा की जाएगी, जबकि यह पूरा मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है तो फिर मध्य प्रदेश में इस पर चर्चा का विषय ही नहीं उठता.''

राकेश सिंह ने विधानसभा के नियमों का उल्लेख करते हुए स्थगन पर चर्चा न कराए जाने का अनुरोध किया. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, ''मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया है अभी सदन चलने दे इस पर जल्द ही व्यवस्था दी जाएगी. बाद में अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया.''

हंगामे के चलते 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि, ''जब एक बार विधानसभा अध्यक्ष ने कोई व्यवस्था दे दी तो विपक्ष को इसका सम्मान करना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि, जब एक बार कोई व्यवस्था दे दी गई तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. कई और विधायक हैं जिस पर सदन में चर्चा होनी है.'' नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''सरकार एक तरफ युवा वर्ष मनाने जा रही है लेकिन युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है.'' हंगामा बढ़ते देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की.