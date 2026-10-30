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मध्य प्रदेश में हरदीप पुरी की एंट्री से पहले कांग्रेस आगबबूला, जीतू पटवारी ने की BJP पर सवालों की बौछार

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश से केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हरदीप पुरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी पर पर सवाल दागे. उन्होंने आरोप लगाया "एपस्टीन फाइल्स प्रकरण में पुरी का नाम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाना अपमानजनक है. आखिर इसके बाद भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चुप्पी क्यों साधे हुए हैं. कांग्रेस इसके विरोध में हरदीप पुरी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेश भर में पुतला जलाकर विरोध जताएगी."

कांग्रेस ने हरदीप पुरी को प्रत्याशी बनाने का कारण पूछा