मध्य प्रदेश में हरदीप पुरी की एंट्री से पहले कांग्रेस आगबबूला, जीतू पटवारी ने की BJP पर सवालों की बौछार
मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को प्रत्याशी बनाने के विरोध में कांग्रेस जलाएगी पुतले. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:57 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश से केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हरदीप पुरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी पर पर सवाल दागे. उन्होंने आरोप लगाया "एपस्टीन फाइल्स प्रकरण में पुरी का नाम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाना अपमानजनक है. आखिर इसके बाद भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चुप्पी क्यों साधे हुए हैं. कांग्रेस इसके विरोध में हरदीप पुरी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेश भर में पुतला जलाकर विरोध जताएगी."
कांग्रेस ने हरदीप पुरी को प्रत्याशी बनाने का कारण पूछा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश से हरदीप पुरी को राज्य सभा भेजे जाने के मामले में बीजेपी की क्या मजबूरी है. प्रदेश बीजेपी में सीनियर नेताओं की क्या कमी है, जो हरदीप पुरी को मध्य प्रदेश से राज्य सभा भेजा जा रहा है. बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक आदिवासी नेता का इस्तीफा दिलाकर उसके स्थान पर हरदीप पुरी को भेजना पड़ रहा है. आखिर उन्हें राज्यसभा भेजे जाने से मध्य प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा."
एपस्टीन प्रकरण में हरदीप पुरी का नाम
जीतू पटवारी ने कहा "हरदीप पुरी का एपस्टीन फाइल प्रकरण में नाम आया है, जबकि उन्होंने अपने बयान में झूठ बोला कि वे एपस्टीन से नहीं मिले. बाद में सामने आ गया कि वे एपस्टीन से चार बार मिले. ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजे जाने से मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है. इस अपमान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौन क्यों हैं. विधायकों की संख्या ज्यादा होने का यह मतलब नहीं है कि प्रदेश के सम्मान से खिलवाड़ किया जाए."
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हरदीप पुरी से भी मांगा जवाब
जीतू पटवारी ने कहा "हरदीप पुरी ने एपस्टीन से मुलाकात के संबंध में झूठ बोला था. बाद में आई तस्वीरों में पुरी एपस्टीन के साथ अकेले दिखाई दिए. मध्य प्रदेश आने से पहले पुरी को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने झूठा बयान क्यों दिया. हाल ही में नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा कि चरित्रवान लोग समाज का निर्माण करेंगे. चरित्रवान कार्यकर्ता ही अच्छे समाज का निर्माण करें, क्या ऐसे लोग चरित्रवान हैं, जो बच्चों के यौन शोषण के आरोपी से संबंध रखते हैं."