दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उठाए सवाल, पूछा चुनाव आयुक्त ट्रस्ट में मेंबर कैसे?

दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उठाए सवाल, पूछा चुनाव आयुक्त ट्रस्ट में मेंबर कैसे?
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने किया लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह. चरखा चलाकर किया सांकेतिक विरोध प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:14 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा, "देश भर के लोगों ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया था. मंदिर के मामले में लोग आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है. ज्ञानेश कुमार अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बताए जाते हैं. अगर ऐसा है तो यह व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और यह अभी भी ट्रस्ट में मेंबर हैं. यह बहुत अजीब बात है. इस मामले में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए."
कांग्रेस ने किया लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह किया जा रहा है. सत्याग्रह में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित तमाम कांग्रेस नेता शामिल हुए. सत्याग्रह स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में शामिल हुई मीनाक्षी नटराजन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.
कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा, "पूरे देश में यह संदेश देना जरूरी है कि किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसका यह पहला कदम है. नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है."
'सीट चोरी के बाद अब पार्टी चोरी की तैयारी'
मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया, "यह सिर्फ सीट, वोट चोरी नहीं है. यह हाउस चोरी और पार्टी चोरी की तरफ बढ़ रहा है. वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है, उसका हम सभी को इसका विरोध करना है. देश में जो हो रहा है, यह सभी को दिख रहा है. यह सिर्फ एक राज्यसभा की सीट का मामला नहीं है. यह सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई, यह ठीक है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से देश में क्या हो रहा है, यह सभी को दिखाई दे रहा है."
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उन्होंने कहा, "एक के बाद एक पार्टी को लीलने की कोशिश हो रही है. 2 लोगों के चलाए हुए डंडे पर यह सब कुछ हो रहा है. इसको हम कैसे बर्दाश्त करें. यह बीजेपी का बनाया हुआ ट्रैप है, कांग्रेस इसमें फंसने वाली नहीं है. यह हमारी पार्टी ने तो नहीं किया कि एक पार्टी के बड़े सांसदों को खरीद लिया."