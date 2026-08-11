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मध्य प्रदेश में सरकार ने दर्ज कराए 62 लाख केस, विरोध में कांग्रेस शुरू करेगी जेल भरो आंदोलन

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई. बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित तमाम कांग्रेस नेता शामिल हुए. हालांकि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अस्वस्थ होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके, जबकि दिग्विजय सिंह बैठक में वर्चुअली जुड़े.

कांग्रेस प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाएगी. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के मामले में कांग्रेस विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के खिलाफ कोर्ट जाएगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों पर छोटी-मोटी धाराओं में दर्ज किए गए मामलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी. कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 62 लाख केस दर्ज किए गए हैं. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं.

मध्य प्रदेश में सरकार ने दर्ज कराए 62 लाख केस (ETV Bharat)

बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जीतू पटवारी ने कहा, "दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह की जीत प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संदेश है. दतिया की जनता ने बीजेपी को उनके कथित अपराधों और भ्रष्टाचार का जवाब दिया है." पटवारी ने आरोप लगाया, "प्रदेश सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं, दलित, आदिवासियों के साथ राजनीतिक प्रताड़ना कर रही है, जबरन छोटे-छोटे मामलों में पुलिस प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं. कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी."

'विधानसभा के प्रमुख सचिव के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस'

जीतू पटवारी ने कहा, "कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के मुद्दे को न भूली है और न भूलेगी. विधानसभा के सचिव और चुनाव अधिकारी अरविंद शर्मा के खिलाफ कांग्रेस इसी सप्ताह कोर्ट जाने की तैयारी में है." पटवारी ने आरोप लगाया, "चुनाव अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग किया और बीजेपी के दबाव में कांग्रेस का नामांकन निरस्त किया गया. कांग्रेस ऐसे किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ेगी जो राजनीतिक दबाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करेगा."

'कांग्रेस करेगी प्रदेशव्यापी आंदोलन'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने चाहिए. ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की भी मांग की. अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी, युवा पिछड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं. बीजेपी पुलिस प्रशासन चला रही है, 62 लाख केस दर्ज किए गए हैं.

इससे साबित होता है कि बीेजपी प्रदेश में पुलिस राज चला रही है. इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाएगी." उधर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि छात्रों, किसानों और लोगों के अधिकारों के लिए जरूरत पड़ी तो कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी.