ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में एकजुट दिखे विधायक

राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सहित सभी विधायकों का आभार व्यक्त किया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. शनिवार शाम 5 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी ने एकजुटता का बड़ा संदेश देने की कोशिश की. बैठक के बाद कांग्रेस से राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय है.

उन्होंने कहा कि "छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा है. राहुल गांधी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का अवसर उन्हें राज्यसभा के माध्यम से मिला है." मीनाक्षी ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी और संविधान की रक्षा की लड़ाई है.

मीनाक्षी नटराजन का स्वागत करते अजय सिंह (ETV Bharat)

'पूरी पार्टी हर चुनौती का सामना करने को तैयार'

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि "विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने अपनी भावनाएं रखीं और वरिष्ठ नेताओं ने उनका उत्साह बढ़ाया. कांग्रेस हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और पूरी पार्टी मजबूती तथा एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी." उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि सभी नेता मिलकर पार्टी की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे.

मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में एकजुट दिखे विधायक (ETV Bharat)

पटवारी का दावा, सभी विधायक साथ, जीत तय

बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "कांग्रेस के लगभग सभी विधायक बैठक में मौजूद रहे. जयवर्धन सिंह यात्रा के कारण रास्ते में थे, जबकि योगेंद्र सिंह बाबा दुर्घटना के चलते शामिल नहीं हो सके." पटवारी ने जोर देकर कहा कि "कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और राज्यसभा चुनाव में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग या असंतोष की स्थिति नहीं है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जाएंगी."

मीनाक्षी नटराजन ने जताया आभार (ETV Bharat)

'तीसरा उम्मीदवार भी उतार दें, कांग्रेस जीतेगी'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "विधायक दल की बैठक पूरी शांति और विश्वास के माहौल में संपन्न हुई. कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व में भरोसा जताते हुए मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में एकजुटता दिखाई है." सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे मतभेदों के दावों को बैठक ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. यदि भाजपा तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतारती है, तब भी कांग्रेस का प्रत्याशी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा."

अनुपस्थित नेताओं को लेकर कांग्रेस ने दी सफाई

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधायक जयवर्धन सिंह, योगेंद्र सिंह बाबा और वीर सिंह भूरिया मौजूद नहीं थे. कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कमलनाथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, जयवर्धन सिंह चेन्नई से लौट रहे थे और योगेंद्र सिंह बाबा दुर्घटना के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके.

बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दल लगातार राजनीतिक संदेश देने में जुटे हैं. भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिल कर शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक और संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है.