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कांग्रेस का टैलेंट हंट, प्रवक्ता बनने डेढ़ महीने की तैयारी, 78 साल के बुजुर्ग भी हुए शामिल

विदिशा के रहने वाले कपिल गोस्वामी पिछले 9 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और अब प्रवक्ता बनने की ख्वाहिश लेकर टैलेंट हंट कार्यक्रम में शामिल हुए. टैलेंट हंट के लिए तैयारी के सवाल पर वह कहते हैं कि "बहुत तैयारी की, यहां आने का इतना टेंशन था कि पूरी रात नहीं सो पाया. मैं पूरे समय यही सोचता रहा कि भोपाल जाना है, जल्दी जाना है और समय पर पहुंचना है, क्योंकि समय पर पहुंचकर अनुशासन दिखा सकूं.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और मीडिया कोऑर्डिनेटर बनने के लिए दूर-दराज से पार्टी कार्यकर्ता तैयारी के साथ पहुंचे. इसमें युवाओं के अलावा 78 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी तैयारी करने में जुटी है. कांग्रेस की विचारधारा और विभिन्न मुद्दों पर दमदार और प्रभावी तरीके से पार्टी अपनी बात मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए युवाओं का सिलेक्शन करने में जुटी है. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा टैलेंट हंट कार्यालय चलाया जा रहा है.

नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम (ETV Bharat)

वे कहते हैं कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसकी तैयारी की. पिछले डेढ़ माह से इसकी तैयारी कर रहा था." प्रवक्ता बनने की दौड़ में आनंद सब्धाणी कोचिंग चलाने वाले आनंद सबधाणी भी पहुंचे, उन्होंने भी इंटरव्यू में हिस्सा लिया.

78 साल के बुजुर्ग भी पहुंचे इंटरव्यू देने

बैरसिया के रहने वाले 78 साल के हनीफ खान भी प्रवक्ता बनने की दौड़ में शामिल हैं. वे बताते हैं कि वे पहले भी दो बाद प्रवक्ता रह चुके हैं और अब एक बार फिर प्रवक्ता बनने के लिए आए हैं, हालांकि अब उन्हें टैलेंट हंट से गुजरना पड़ रहा है. "इसके लिए मेरा इंटरव्यू हुआ, जिसमें मुझे बोलने के लिए एक विषय दिया गया. वे कहते हैं कि टैलेंट हंट में शामिल होने वाला मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं, लेकिन उम्र से कुछ नहीं होता, पार्टी में कई बुजुर्ग नेता हैं, जब वह काम कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं."

कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए इंटरव्यू (ETV Bharat)

800 लोगों में से चुने जाएंगे पदाधिकारी

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक ने बताया कि "इस प्रकिया के माध्यम से 20 राज्य प्रवक्ता, कई मीडिया पैनलिस्ट, मंडल और जिला स्तर पर दो-दो प्रवक्ता चुने जाएंगे. इसके अलावा दो राष्ट्रीय स्तर के पैनलिस्ट और एक विशेष अंग्रेजी मीडिया पैनलिस्ट को भी चुना जाएगा. इसके लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, समकालीन मुद्दों पर अध्ययन, शोध क्षमता, वाकपटुता, मीडिया प्रबंधन, संगठनात्मक अनुशासन आदि के मानदंडों के आधार पर चुनाव किया जा रहा है, ताकि ऊर्जावान लोगों को आगे बढ़ाया जा सके.