ETV Bharat / state

विधायक सचिन यादव ने सरकार की कृषि नीतियों पर उठाए सवाल, बोले-कब खत्म होंगी किसानों की समस्याएं

मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि "आज जिस प्रकार पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं. चाहे खंडवा का मामला हो या फिर मुरैना या अन्य किसी जगह का. लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदेश के किसान निरंतर विरोध जता रहे हैं. सरकार की जो नीतियां हैं, उनका विरोध शुरू हो चुका है. लैंड पुलिंग के मामले में अभी तक कांग्रेस ही विरोध कर रही थी लेकिन यह इतना अव्यवहारिक निर्णय था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक भी उस संघर्ष में शामिल हो गए हैं."

भोपाल: कांग्रेस के एक साल के शासन में हमने जो उपलब्धियां हासिल की थीं, वो भाजपा सरकार ने क्या 2 साल में किया है. भाजपा सरकार ने क्या किसानों के ऋण माफी के काम को आगे बढ़ाएगी या मक्का और सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदेगी. भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 2700 रुपये गेंहू और 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, क्या इन वादों को पूरा करने का काम भाजपा सरकार के इन 2 सालों में हुआ है. भाजपा की डबल इंजन सरकार में अन्नदाताओं को क्या फायदा हुआ, यह बात सरकार को बताना चाहिए. यह सवाल पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर उठाया है.

विधायक सचिन यादव बोले कब खत्म होंगी किसानों की समस्याएं (ETV Bharat)

अमानक खाद वितरण में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश

विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाया कि "पिछले 22 सालों से हम देख रहे हैं कि खाद जैसी आवश्यक चीजों के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है. कहीं एसडीएम को थप्पड़ खाना पड़ रहा है, तो कहीं पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ रहा है. फिर भी किसानों को अमानक स्तर की गुणवत्ता हीन खाद मिल रही है. अमानक खाद को लेकर लोकसभा में एक जवाब आया है. जिसमें बताया गया है कि पिछले 9 महीने के अंतराल में गुणवत्ताहीन खाद देने के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है. सरकारी और प्रभावशाली लोगों के दबाव में खाद वितरण की व्यवस्था चरमराई है.

'लैंड पुलिंग एक्ट में किसानों को किया जा रहा गुमराह'

विधायक सचिन यादव ने कहा कि "लैंड पुलिंग को लेकर बिना किसानों की सहमति और मर्जी के उनकी जमीन का अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है. जबकि सरकार द्वारा झूठी बयान बाजी करने का काम किया जा रहा है. सरकार एक तरफ दावा करती है कि लैंड पुलिंग सरकार ने वापस ले लिया है. लेकिन आधिकारिक रूप से अब तक इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया. सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने, फसलों का उचित मूल्य देने, 10 घंटे निंरतर बिजली देने और खाद देने के मामले में जो भी वादे किए, उस पर खरा नहीं उतर पाई."

'प्रभारी सचिवों के भरोस चल रही कृषि उपज मंडी'

सचिन यादव ने कहा कि "वर्तमान में प्रदेश की 150 से अधिक मंडियो में सचिव नहीं हैं. एक सचिव के पास 3 से 4 मंडियों का प्रभार है. सरकार को मंडी बोर्ड को 1700 करोड़ रुपये देना है लेकिन देने के बजाय सरकार मंडी बोर्ड से ही पैसा ले रही है. भावांतर योजना के लिए मंडी बोर्ड द्वारा 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है. सचिन यादव ने कहा कि जो राशि किसानों के लिए है, सरकार उसे अन्य मदों पर खर्च करने का काम कर रही है."