ETV Bharat / state

विधानसभा में सिर के बल खड़े हुए कांग्रेस विधायक, बोले- गांधीजी को प्रणाम और सरकार को...

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने जताया अनोखा विरोध.

BABULAL JANDEL SHIRSHASANA PROTEST
विधानसभा में सिर के बल खड़े हो गए कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 5:08 PM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के 10वें दिन कांग्रेस विधायक ने विरोध का ऐसा तरीका आजमाया, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ विधानसभा परिसर में अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस विधायक ने विधानसभा परिसर में शीर्षासन किया. उन्होंने शीर्षासन करते हुए ही मीडिया के सामने अपनी बात को रखा.

कांग्रेस विधायक ने इसलिए किया शीर्षासन

दरअसल, महाशिवरात्रि के मौके पर श्योपुर में शिव बारात निकाली गई थी. शिव बारात का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, इसमें कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल हर्ष फायर करते दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. कांग्रेस विधायक ने खुद पर हुई एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया. कांग्रेस विधायक ने कहा कि उनके खिलाफ सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है.

कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

विपक्षी पार्टी का विधायक होने की वजह से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में उनके खिलाफ पिछले एक माह में 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. जबकी कुल मिलाकर उनके खिलाफ अब तक 15 एफआईआर की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि जब भी वे किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, उन पर एक नई एफआईआर दर्ज करा दी जाती है. शिव बारात में बीजेपी नेता जब फायरिंग करते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब वे पटाखा भी फोड़ते हैं, तो मामला दर्ज कर लिया जाता है.

MP ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
बाबूलाल जंडेल ने किया शीर्षासन (ETV Bharat)

कांग्रेस ने किया वॉकआउट

उधर कांग्रेस विधायक ने यह मुद्दा सदन में भी उठाया. कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जानबूझकर विपक्षी विधायकों को निशाना बना रही है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट भी किया. उधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "विधायक ने अपनी बात रखी है, मामले की जांच की जाएगी."

Last Updated : February 27, 2026 at 5:23 PM IST

TAGGED:

MP ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
MP CONGRESS MLA SHIRSHASANA
BABULAL JANDEL UNIQUE PROTEST
MP CONGRESS MLA ANGRY ON FIR
BABULAL JANDEL SHIRSHASANA PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.