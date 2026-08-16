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आरिफ मसूद ने पीएम मोदी को लिखा लंबा पत्र, लाल किले से दिए भाषण पर जताई आपत्ति

इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आपका बयान अफसोसजनक और शर्मनाक है, जिससे मुल्क के उन अजीम सपूतों की तौहीन हुई है, जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था. आपसे यह गलती हुई है या यह जानबूझकर की गई है. उधर राहुल और सोनिया गांधी के वंदे मातरम वाले वीडियो पर आरिफ मसूद ने कहा कि वंदे मातरम पर हमें कोई आपत्ति नहीं है.

भोपाल: स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले से दिए भाषण पर विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है. उनकी आपत्ति प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने भाषण में अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र न किए जाने को लेकर है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 3 पेज का लंबा पत्र लिखा है.

भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के कई मौलानाओं के पोस्टर लगाए. विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए सभी समुदायों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिया, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम नहीं लिया."

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पीएम मोदी को लिखा 3 पन्नों का पत्र (ETV Bharat)

उन्होंने पत्र में लिखा कि "प्रधानमंत्री अगर इंडिया गेट के पास मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर पढ़ लेते तो वहां पर दूसरी कम्युनिटी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखे मिल जाते. अंडमान निकोबार की दीवारों पर भी अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं. 1757 से लेकर 1947 तक मुल्क की आजादी का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम न लिखा हो."

विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर आनंद भट्टाचार्य ने 2013 में अपनी किताब महाविद्रोह ऑफ बंगाल 1857 और संयाली और फकीर रिबेलियन इन बंगाल में लिखा है कि बंगाल और बिहार के घने जंगलों का सहारा लेकर सूफी, संतो, फकीरों और सन्यासियों ने करीबन 50 सालों तक इस तहरीक को जारी रखा." कांग्रेस विधायक ने 3 पेज के अपने पत्र में कई और किताबों का भी जिक्र किया है.

कांग्रेस विधायक बोले उम्मीद नहीं जवाब आएगा

पत्र के जवाब को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "मैंने पत्र लिखा है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोई प्रतिक्रिया भेजी जाए. वैसे नफरत भरे माहौल में हमें उम्मीद नहीं है कि उनके पत्र का कोई जवाब आएगा लेकिन जब आजादी के मतवाले लड़ रहे थे और गोलियां खा रहे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि आज नहीं कल देश आजाद होगा, उसी तरह मुझे भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरा यह चिराग भी जलेगा."

वायरल वीडियो पर बोले कांग्रेस विधायक

स्वतंत्रता दिवस समारोह के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वायरल वीडियो पर भी कांग्रेस विधायक ने बयान दिया है. आरिफ मसूद ने कहा, "वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है. देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मौलानाओं की याद में जल्द ही राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, ताकि देश जान सके कि उन्होंने देश के लिए अपनी किस तरह की कुर्बानी दी है. इस कार्यक्रम में सभी बीजेपी नेताओं को भी बुलाया जाएगा.