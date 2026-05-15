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भोजशाला पर HC के फैसले को आरिफ मसूद ने बताया गलत, कहा-सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज

धार भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस विधायक की नाराजगी, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज, बोले-ASI ने रखे गलत तथ्य.

ARIF MASOOD SAY HC DECISION WRONG
भोजशाला पर HC के फैसले को आरिफ मसूद ने बताया गलत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
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भोपल: हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में आज यानि शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. होईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दिया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और जैन पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. इस फैसले को लेकर जहां हिंदू पक्ष और धार में खुशी का माहौल देखने मिला. वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह फैसला गलत है, कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है. इस फैसले को चुनौती देते हुए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

कांग्रेस विधायक ने फैसले को बताया गलत

भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस विधयाक आरिफ मसूद ने फैसले को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा "एएसआई ने गलत तथ्य रखे. उसी को मानकर कोर्ट ने फैसला दिया है, वह फैसले से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कमाल मौलाना मस्जिद वर्षों पुरानी है. कमाल मौलाना की निजी जमीन पर यह मस्जिद आजादी से पहले से बना है. हम फैसले का अध्ययन कनरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे.

आरिफ मसूद का बयान (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज

भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ने के फैसले पर कहा कि फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होता, तब तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि कानून का मैं सम्मान करता हूं, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक संयम बनाए रखें."

कैलाश विजयवर्गीय बोले-सच्चाई स्थापित करने का अहम पल

वहीं हाईकोर्ट के फैसले का कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया है. उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा कि आज दिल गर्व, सम्मान और खुशी से भर गया है. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच सबूतों की पूरी जांच के बाद धार की भोजशाला को मंदिर के रूप में मान्यता दी है. यह पल एक अनमोल, कभी न भूलने वाला और आस्था से भरा मौका है. जो हम सभी के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा. यह फैसला हमारी सांस्कृतिक चेतना, सनातन पंरपराओं और हमारी सभ्यता के गौरव का सम्मान करता है. यह सच्चाई आस्था और इतिहास को फिर से स्थापित करने का एक अहम पल है."

ARIF MASOOD ON DHAR BHOJSHALA
भोपाल में भी बढ़ाई गई सुरक्षा (ETV Bharat)

भोजशाला मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

भोजशाला मामले में कोर्ट के फैसले में परिसर को मां वाग्देवी के मंदिर के रूप में माना गया है. शुक्रवार को फैसले को देखते हुए पहले ही धार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. शहर को अलर्ट मोड पर रखा गया है. वहीं भोपाल सहित सभी जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है.

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