वंदे मातरम पर घमासान, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की लिस्ट में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक का नाम

संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर चर्चा. कई नेताओं ने कहा मैं नहीं गा पाऊंगा वंदे मातरम. अमित शाह ने बताए नाम.

वंदे मातरम नहीं गाने वाले नेताओं की सूची में आरिफ मसूद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 8:28 PM IST

भोपाल: संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर घमासान चल रहा है. एक दिन पहले मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान उन विपक्षी नेताओं की सूची पटल पर रखी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. 9 नेताओं की इस सूची में मध्य प्रदेश भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भी नाम है. उधर आरिफ मसूद ने कहा कि मैं इसे नहीं गा पाऊंगा.

वंदे मातरम नहीं गाने वाले नेताओं की सूची

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करते हुए विपक्षी नेताओं की सूची पटल पर रखी थी. इसमें उन कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इंकार किया या इस पर आपत्ति है. इस सूची में हाल की घटनाओं से लेकर पूर्व के मामलों का जिक्र किया गया.

आरिफ मसूद ने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा (ETV Bharat)

इस सूची में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, नेशनल कांफ्रेंस के आगा सैयद, समाजवादी पार्टी के जियाउर्रहमान, कांग्रेस सांसद सिद्धारमैया, आरजेडी विधायक सऊद आलम के अलावा भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भी नाम शामिल है. अमित शाह ने इस सूची के साथ मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब लिंक का हवाला दिया और बताया कि किस नेता ने कब वंदे मातरम पर आपत्ति जताई.

कांग्रेस विधायक बोले मैं नहीं गा पाऊंगा वंदे मातरम

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि "मैंने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया लेकिन मैं इसको नहीं गा पाऊंगा. इसके बाद उन्होंने कहा कि देश में इंडिगो की फ्लाइट बंद हैं, पैसेंजर परेशान हैं. किसान को खाद नहीं मिल रही और एक गान को लेकर देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा हो रही है, यह चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि वो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो आजादी की लड़ाई में नहीं थे और न वंदे मातरम उनके मुंह पर था."

