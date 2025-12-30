मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष वापस लौटे, जीतू पटवारी को लेकर कह दी बड़ी बात
वापस लौटे मुकेश नायक, कहा जीतू पटवारी को कमजोरी नहीं करना चाहते, उनके अलावा पार्टी के पास दूसरा विकल्प नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 7:05 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मुकेश नायक ने फिर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है. दो दिन पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिए जाने और वापस लौटने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में अभी जीतू पटवारी के अलावा कोई विकल्प नहीं है. मेरे इस्तीफे से गलत मैसेज जा रहा था, इसलिए फैसला वापस लिया है.
जीतू पटवारी की अपील को मैंने स्वीकार किया : नायक
मुकेश नायक ने कहा, '' मैं फिर से नहीं आया हूं. मैं यहां 25 सालों से आ रहा हूं. एक तरह से यह मेरा दूसरा घर है. पार्टी में गतिरोध पैदा होते हैं और खत्म भी होते हैं. यह हर पार्टी में होता है. प्रबंध समिति की बैठक में मैंने अपने भाषण में कहा था कि नए लोगों के लिए पुराने लोगों को अपना स्थान खाली करना चाहिए. इसी का हवाला देकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया था. हालांकि, इस बीच ऐसे गतिरोध पैदा हुए जिसे मेरे इस्तीफे से जोड़ दिया गया. यह गतिरोध पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे. इस्तीफे के बाद जीतू पटवारी सहजता पूर्वक आए और कहा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है. नए और पुराने का तालमेल जरूरी है. यात्रा को अधूरी नहीं छोड़ना है और लक्ष्य तक पहुंचना है. उनकी अपील को मैंने स्वीकार किया.'
जीतू पटवारी के अलावा प्रदेश कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं : मुकेश नायक
मुकेश नायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तारीफ करते हुए कहा, '' आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वह बहुत सशक्त नेतृत्व है. ऐसी कठिन परिस्थिति मे जीतू पटवारी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है. सड़क, संघर्ष, आंदोलन, किसान, नौजवान की राजनीति के अलावा प्रदेश की सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और संरचना के सवाल जीतू पटवारी के पास हैं. किसी भी स्थिति में हम उनके नेतृत्व को कमजोर होना नहीं देना चाहते. व्यक्ति से बड़ा विचार होता है. इसको देखते हुए मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया.''
उन्होंने आगे कहा, '' मुझे दुख है कि मेरे इस्तीफे से हमारे नेताओ को असहज होना पड़ा. वैसे भी हम लोगों को संघर्ष करते, सड़क पर राजनीति करते-करते 25 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक थके नहीं हैं. हम सब एकजुट होकर काम करेंगे''
दो दिन पहले दिया था इस्तीफा
टैलेंट हंट के प्रभारियों को लेकर पैदा हुए मतभेद के बाद दो दिन पहले पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने मध्यप्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, रविवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से कहा था कि मुकेश नायक कहीं नहीं गए, वह जल्द काम करते दिखाई देंगे.