मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष वापस लौटे, जीतू पटवारी को लेकर कह दी बड़ी बात

वापसी के बाद मुकेश नायक और जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मुकेश नायक ने फिर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है. दो दिन पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिए जाने और वापस लौटने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में अभी जीतू पटवारी के अलावा कोई विकल्प नहीं है. मेरे इस्तीफे से गलत मैसेज जा रहा था, इसलिए फैसला वापस लिया है. जीतू पटवारी की अपील को मैंने स्वीकार किया : नायक मुकेश नायक ने कहा, '' मैं फिर से नहीं आया हूं. मैं यहां 25 सालों से आ रहा हूं. एक तरह से यह मेरा दूसरा घर है. पार्टी में गतिरोध पैदा होते हैं और खत्म भी होते हैं. यह हर पार्टी में होता है. प्रबंध समिति की बैठक में मैंने अपने भाषण में कहा था कि नए लोगों के लिए पुराने लोगों को अपना स्थान खाली करना चाहिए. इसी का हवाला देकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया था. हालांकि, इस बीच ऐसे गतिरोध पैदा हुए जिसे मेरे इस्तीफे से जोड़ दिया गया. यह गतिरोध पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे. इस्तीफे के बाद जीतू पटवारी सहजता पूर्वक आए और कहा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है. नए और पुराने का तालमेल जरूरी है. यात्रा को अधूरी नहीं छोड़ना है और लक्ष्य तक पहुंचना है. उनकी अपील को मैंने स्वीकार किया.'