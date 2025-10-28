आखिर ऐसा क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की पत्नी के भजन में, दिग्विजय सिंह भी फैन

आखिर ऐसा क्या है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की पत्नी के भजन में, दिग्विजय सिंह भी फैन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी के गाए भजन की कांग्रेसी कर रहे तारीफ, इसे महज 4 दिन में 46 लाख बार देखा गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 6:13 PM IST
भोपाल : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस वैसे तो अपनी लाइफ स्टाइल, मॉडलिंग और सिंगिंग को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं. लेकिन इस समय गुरुनानक पर गाए गए भजन की खूब चर्चा हो रही है. इस भजन को टी सीरीज के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस भजन को महज 4 दिन में ही 4.8 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.
दिग्विजय सिंह ने एक्स पर की तारीफ
यू-ट्यूब पर अपलोड किए करीब 6.7 मिनट के इस भजन का सुनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर अमृता फड़नवीस की जमकर तारीफ की. दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा " धन्यवाद अमृता फड़नवीस जी, आपके श्रीमुख से गुरु नानक जी के शब्दों पर गाए हुए शब्दों शब्द सुने. बहुत अच्छा लगा." अब दिग्विजय के इस ट्वीट को कांग्रेस के अन्य नेता भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.
धन्यवाद @fadnavis_amruta जी आपके श्रीमुख से गुरु नानक जी के शब्दों पर गाए हुए “शबद” सुनें। बहुत अच्छा लगा।— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) October 27, 2025
@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @INCMaharashtra @BJP4Maharashtra @RSSorg https://t.co/Deek5III0B
अमृता फड़नवीस के भजन के बोल हैं-
कोई बोले राम-राम, कोई खुदाए,
कोई बोले राम-राम कोई खुदाए,
कोई सेवै गोसैया, कोई अल्लाहे,
कारण करण करण करीम, कृपाधार तार रहीम,
कोई बोले राम राम कोई खुदाए,
कोई नहावै तीरथ, कोई हज जाए,
कोई करै पूजा, कोई सिर निवाए.
इसलिए कांग्रेसियों को पसंद आ रहा भजन
गुरुनानक पर गए इस भजन में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है. अमृता फडनवीस ने इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समेत सभी धर्मों को समेट लिया है. वहीं इस भजन को अमृता ने गाया भी बहुत ही मधुर आवाज में हैं. वरिष्ठ पत्रकार अजय द्विवेदी कहते हैं "इस भजन के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा पर चुटकी लेने की कोशिश की है. भले ही संदेश सकारात्मक है, लेकिन कांग्रेस इसे भुनाना चाहती है." वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है "अमृता फड़नवीस द्वारा गाया गया भजन गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है. कांग्रेस इसी विचारधारा का समर्थन करती है."
दिग्विजय सिंह ने अमृता पर लगाए थे गंभीर आरोप
जब देंवेद्र फड़नवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, इस दौरान साल 2016 में फड़नवीस पर भाई-भतीजावाद के आरोप लगे थे. दिग्विजय ने उस समय आरोप लगाया था "मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एसएआर ने अधिकारिक तौर पर सभी एसआरए डेवलपर्स को केवल एक्सिस बैंक की वर्ली शाखा में खाते खोलने के लिए कहा है. इसी एक्सिस बैंक में फड़नवीस की पत्नी अमृता उपाध्यक्ष हैं. एक निजी बैंक के लिए यह अप्रत्याशित लाभ है. यह भाई-भतीजावाद की पराकाष्ठा है."
बाद में सीएम कार्यालय ने दिया था स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दिग्विजय के इस आरोप को निराधार बताया था. साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी जारी किया था. जिसमें कहा गया था "पिछली कांग्रेस सरकार ने एसआरए को इस कार्य के लिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी थी. एक्सिस बैंक ने ऐसा मॉडल दिया है, जो सरकार के लिए फायदेमंद होगा और एसआरए को इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा. ये सभी जीरो बैलेंस वाले खाते हैं और इससे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को लाभ होगा."
- दिग्विजय सिंह चाहते हैं एक फिल्म बनाना, प्रस्ताव किया तैयार, सीएम से मांगा समय
- छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर दिग्विजय सिंह के 14 सवाल, पीड़ित परिवारों को 50 लाख मुआवजे की मांग
अमृता ने बताया था कामकाजी महिलाओं का अपमान
साल 2016 में दिग्विजय के आरोप पर पलटवार करते हुए अमृता फड़नवीस ने कहा था "कांग्रेस महासचिव अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक महिला का सहारा ले रहे हैं. यह मेरे जैसी कामकाजी महिलाओं का अपमान है. दिग्विजय एक्सिस बैंक की जिस शाखा की बात कर रहे हैं, वह वर्ली में है और मैं लोअर परेल शाखा में काम करती हूं. इसका वर्ली शाखा से इसका कोई लेनादेना नहीं है."