कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का अंदेशा, SIR में वोटर लिस्ट से ऐसे उड़ा दिए जाएंगे नाम
कांग्रेस में एसआईआर के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा से ईटीवी भारत की खास बातचीत. कांग्रेस समर्थित वोटर, एससी, एसटी के नाम काटे जाने का अंदेशा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 9:49 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर को लेकर बड़ा खतरा बताया है. कांग्रेस में एसआईआर के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में ये आरोप लगाया है कि एसआईआर में अनुसूचित जाति जनजाति के और एक विशेष वर्ग के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की तैयारी है. उन्होंने अंदेशा जताया कि इसके जरिए एक तो कांग्रेस समर्थित वोटर हटाए जाएंगे दूसरा केन्द्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों के नाम उड़ा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 4 तारीख से एसआईआर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया लेकिन अब तक सभी बीएलओ के पास गणना पत्रक नहीं पहुंचे हैं.
कांग्रेस में एसआईआर की कितनी तैयारी
सज्जन सिंह वर्मा से सवाल था कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस एसआईआर की तैयारियों में पिछड़ क्यों गई. बीजेपी का आरोप है कि पार्टी अभी तक बीएलए तक नहीं बना पाई. इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि "प्रदेश की अस्सी प्रतिशत विधानसभा में बीएलए बन चुके हैं. सोमवार तक पूरे प्रदेश में बीएलए नियुक्त हो जाएंगे."
उन्होंने कहा कि "चूंकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष नए बने हैं और सभी जिलाध्यक्ष पचमढ़ी में ट्रेनिंग में है. पार्टी की सबसे प्रमुख इकाई भी जिलाध्यक्ष ही होती है. उसके बावजूद भी नीचे की इकाई ब्लॉक अध्यक्ष को जिममेदारी दी गई है. इसके अलावा हर विधानसभा में विधानसभा प्रभारी बना दिए गए हैं."
बीएलओ के पास पत्रक भी नहीं पहुंचे, इस आदेश में है पूरी कहानी
सज्जन सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि "हम पर ऊंगली उठाई जा रही है. मेरा तो निर्वाचन आयोग पर आरोप है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं. 4 नवम्बर से काम शुरू हुआ लेकिन आधे से ज्यादा बीएलओ के पास मतदाता पत्रक नहीं पहुंचे हैं. अब बताइए कि गणना पत्रक हैं नहीं ऐसे में बीएलओ क्या करेंगे."
सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया कि "2024 लोकसभा चुनाव में नारा था अबकि बार 400 पार. लेकिन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई. अब वोटों में धांधली, ईवीएम में धांधली सब कर चुके थे तो अब फिर षडयंत्र चालू हुआ. 5 जून 2025 को निर्वाचन आयोग के माध्यम से बीएलओ की नियुक्ति का नया नियम बनाया गया.
बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण इकाई है तो बीजेपी के इशारे पर नया नियम बना दिया. वैसे बीएलओ नियमित अधिकारी कर्मचारी होना चाहिए लेकिन उन्होंने षडयंत्र करके नया आदेश निकाल दिया. अस्थाई कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अनियमित फॉरेस्ट गार्ड भी ये सारे बीएलओ हो सकते हैं. ये सारे तो टकटकी लगाकर बैठे हैं कि हम इनके पक्ष में मतदाता सूची में उनकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे तो कल हमें भी नियमित कर दिया जाएगा. अब सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में निष्पक्षता से काम हो पाएगा."
और ऐसे उड़ा दिए जाएंगे लाभार्थी
सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि "एसआईआर के जरिए वोटर के नाम हटाने की तैयारी भी कर ली गई है. एसआईआर के जरिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम सूची से उड़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि असल में एससी एसटी के लोग 15 दिन पास के गांव में काम के लिए जाते हैं, ऐसे में जब वो नहीं मिलेंगे. बीएलओ अगर उन्हें नहीं पाएगा तो उनका नाम काट दिया जाएगा. इसमें दो फायदे बीजेपी को होंगे एक तो कांग्रेस के समर्थन वाले वोट कट जाएंगे दूसरा केन्द्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिलता है. मतदाता सूची से नाम हट जाने से वे इस लाभ से भी वंचित रह जाएंगे."
सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि "2023 -24 में जिन्होंने वोट डाले अब उनसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं. उनके माता पिता का प्रमाण मांग रहे हो, तुमने तो मतदाता सूची बनवाई थी फिर प्रमाण क्यों मांग रहे हैं. असल में अब खतरा लग रहा है, 2024 में किनारे पर आ गए. जान गए हैं कि अब ना सरकार बनेगी ना दाल गलेगी.