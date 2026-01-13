ETV Bharat / state

कांग्रेस में राज्यसभा रन, कार्यकाल खत्म होने से पहले इस नेता ने लिखा दिग्विजय को पत्र

भोपाल: 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की खोई ताकत लौटाने जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रहे दिग्विजय सिंह ने भले अभी राज्यसभा छोड़ देना का औपचारिक एलान ना किया हो, लेकिन उन्हीं के बयान की बुनियाद पर राज्यसभा के लिए कांग्रेस में नए चेहरे आवाज उठाने लगे हैं. कांग्रेस में राज्यसभा के लिए जो रस्साकशी शुरू हुई है, उसमें पहला नाम अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने तो दिग्विजय सिंह को ही चिट्ठी लिखकर मांग कर दी है कि एससी वर्ग से मुख्यमंत्री चाह रहे दिग्विजय फिलहाल इस एससी नेता को राज्यसभा में पहुंचाएं. इसी साल 9 अप्रैल को दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

दिग्विजय से डिमांड कांग्रेस से एससी की एंट्री कराएं

दिग्विजय सिंह का बतौर राज्यसभा सांसद कार्यकाल पूरा होने में अभी करीब ढाई महीने का समय है. कांग्रेस में इस पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को ही चिट्ठी लिख डाली है. इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को हमेशा सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने पत्रकार वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि आपने इस पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर अनुसूचित जाति अथवा जनताति से मुख्यमंत्री बनता है, तो आपको प्रसन्नता होगी. इस समतामूलक वक्तव्य के लिए आपका आभार.

दिग्विजय सिंह को कांग्रेस नेता ने लिखा पत्र (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश की 17 फीसदी अनुसूचित जाति की आबादी की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि इस बार राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग से प्रतिनिधित्व दिया जाए. प्रदीप अहिरवार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "मैंने चिट्ठी लिखी है कि दिग्विजय सिंह इसकी पहल करें, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके कार्यकाल में दलितों आदिवासियों के उत्थान के काम हुए हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो चिट्ठी है, उसको दिग्विजय सिहं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे."