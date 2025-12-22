शिवराज सिंह का दिल्ली में जी नहीं लगता? कांग्रेस को क्यों लगा मध्य प्रदेश वापस लौट रहे मामा
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बीके हरिप्रसाद का बीजेपी पर निशाना,बोले शिवराज का दिल्ली में नहीं लग रहा मन, मोहन भागवत पर भी दिया बयान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 5:47 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 6:38 PM IST
भोपाल: केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने के मामले में कांग्रेस द्वारा इसका देश भर में विरोध किया जा रहा है. पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने इस मामले में मोदी सरकार और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली में मन नहीं लग रहा. वहां पॉलीटिकल पॉल्युशन और नेचुरल पॉल्युशन भी बहुत है. यहां तो वे राजा थे, बेचारे को वहां भेज दिया, अच्छा आदमी था. शिवराज सिंह लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे और कोई दंगा-फसाद करके मुख्यमंत्री नहीं रहे. लोगों के बीच सच-झूठ जाने क्या-क्या करके सत्ता में आए और अब वहां बैठे हैं. वास्तव में वह फील तो करेंगे.
मोहन भागवत के बयान पर बोले, वह जानवरों के डॉक्टर
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसा. मोहन भागवत द्वारा दिए तीन बच्चों के बयान पर कहा कि "वह तो जानवरों के डॉक्टर हैं, तो फिर इंसानों के बारे में क्यों बात करते हैं. उन्होंने शायद जानवरों की एनाटॉमी को देखकर बोला होगा, उन्हें इंसानों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है. देश में मोहन भागवत सब कुछ हैं. अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, तो वह सब कुछ है.
बीजेपी तो हमारे यूथ कांग्रेस के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन देश में सिर्फ आरएसएस की चल रही है. बीजेपी तो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. आखिर मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों है. आखिर हमारे टैक्स के पैसे से सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है. असंवैधानिक रूप से ऐसे अन रजिस्टर्ड संगठन को महत्व दिया जा रहा है."
नेशनल हेराल्ड के मामले में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सीबीआई और अब स्पेशल कोर्ट भी बोल चुका है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और न कोई लेनदेन हुआ. हमारी 140 साल पुरानी पार्टी है और हमारे अकाउंट में 133 करोड़ रुपए है. जबकि बीजेपी की 11 साल से सरकार है और उनके अकाउंट में 10 हजार करोड़ रुपए है. आखिर इतना पैसा बीजेपी के पास कहां से आ गया. बीजेपी भ्रष्टाचार से डूबी हुई है. इन्हें कांग्रेस पर बात करने की नैतिकता नहीं है.
नक्सली बता कर आदिवासियों को मार रही सरकार
सिंगरौली में पेड़ काटे जाने के मामले में बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बात सिर्फ सिंगरौली की नहीं है, छत्तीसगढ़ के जंगलों को भी काटा जा रहा है. विरोध करने वाले आदिवासियों को नक्सली बताकर मारा जा रहा है. प्राकृतिक संपत्ति को लूटने का जो काम ब्रिटिश करते थे, वहीं काम अब उनके चेले कर रहे हैं. उधर कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच को लेकर लाए गए विधेयक पर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किए जाने पर बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी में एक फैशन है, कुछ सिलेक्टिड पढ़ने और बाकी भूल जाने का.
बीजेपी हिंदू संगठन के नाम पर धब्बा है. कांग्रेस द्वारा लगाया गया विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लाया गया है. हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल था कि हम हेट स्पीच और सांम्प्रदायिकता को रोकेंगे.
- एमपी में हर रोज हो रहा 20 महिलाओं से दुष्कर्म, बढ़ते अपराधों को लेकर पूर्व गृह मंत्री ने सरकार को घेरा
- युवा कांग्रेस पर फूटा पुलिस का गुस्सा, SIR का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन छोड़ा
मनरेगा को खत्म करना गांधी के विचारों पर हमला
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर बिल लाकर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करने का काम किया है. यह महात्मा गांधी के विचारों पर सीधा हमला है. पिछले दो दशकों से यह योजना करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनरेखा रही है. पीएम मोदी 2014 से ही मनरेगा के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने इसे कांग्रेस की नाकामी की निशानी कहा था. सरकार ने इस योजना को लगातार कमजोर किया है."