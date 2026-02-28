ETV Bharat / state

IAS-IPS की तरह आम जन को मिलें स्वास्थ्य सेवाएं, कांग्रेस ने की 15 से 25 लाख तक देने की मांग

रिपोर्ट : विश्वास चतुर्वेदी भाोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आम जनता के लिए निशुल्क और गुणवत्तावूर्ण इलाज को लेकर कांग्रेस ने अलग मांग रखी है. वरिष्ठ कांग्रेस विधायक व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जनता को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए और उनका फ्री में इलाज होना चाहिए. कांग्रेस ने मांग रखी है कि प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख तक निःशुल्क इलाज और गंभीर बीमारियों के मामले में 25 लाख तक का कवरेज मिलना चाहिए है. एमपी में 48 प्रतिशत लोग आयुष्मान योजना से वंचित : कांग्रेस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा, '' स्वास्थ्य सुविधा किसी वर्ग विशेष का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान में लागू आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रु की सीमा गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज के सामने अपर्याप्त साबित हो रही है. साथ ही पात्रता की शर्तों के कारण लगभग 48 प्रतिशत परिवार इस योजना से वंचित हैं. IAS-IPS की तरह आम जन को मिलें स्वास्थ्य सेवाएं (Etv Bharat)