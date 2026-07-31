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मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, करी दी ये बड़ी मांगें

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उमंग सिंघार ने कहा, '' आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने बात रखी हैं. मुख्यमंत्री से 9 अगस्त आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है. आदिवासी दिवस पर प्रदेश में अवकाश घोषित होना चाहिए और प्रदेश में आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को प्रदेश भर की पंचायतों में चर्चा होनी चाहिए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर विचार करने का भरोसा दिलाया है.''

उमंग सिंघार ने कहा, '' आदिवासी दिवस पर प्रदेश में अवकाश घोषित होना चाहिए और प्रदेश में आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को प्रदेश भर की पंचायतों में चर्चा होनी चाहिए. राज्य सरकार ने आदिवासी दिवस को ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में रखा है.'' नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ विधायक फुंदेलाल मार्को, केदार डाबर, झूमा सोलंकी, संजय उइके और सुनील उइके भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंचे.

भोपाल : मध्यप्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीएम हाउस मुलाकात की है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से 9 अगस्त आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने सहित तीन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है.

सबकुछ निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार

उमंग सिंघार ने कहा, '' प्रदेश भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आईटीआई, आदिवासी छात्रावासों को निजी हाथो में सौंपने की तैयारी की जा रही है. हमने ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार यह निजी हाथों में क्यों सौंप रही है? क्या सरकार ऐसा करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है. सरकार के पास क्या कोई तंत्र नहीं है, जो इसकी व्यवस्थाओं को संभाल सके? आखिर सरकार डॉक्टर्स की भर्ती क्यों नहीं कर रही है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार को इन संस्थाओं को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए.'' उमंग सिंघार ने कहा कि डॉक्टर पहले ही दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाते. प्रदेश भर में आईटीआई में पुरानी मशीनें पड़ी हुई है, जबकि बदलते समय के साथ कई नए ट्रेंड आ चुके हैं.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष की हत्या को लेकर सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्ममंत्री को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर भी पत्र सौंपा. उमंग सिंघार ने कहा, '' इस मामले में एक दिन पहले डीजीपी से भी मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है.''

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दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस आश्वस्त

उधर दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हो चुकी है. हालांकि, कांग्रेस काउंटिंग में किसी तरह की गडबड़ी न होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं, '' उपचुनाव में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है. इससे ज्यादा मजबूत हमारे कार्यकर्ता और मतदाता रहे हैं. मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा. नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक वोट मतदान पेटी में जा चुका है और अब काउंटिंग में तो किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी. नतीजे में हार-जीत का अंतर बड़ा रहेगा.