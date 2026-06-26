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प्रेस कॉफ्रेंस में रो पड़ा टाॅपर, CBSE ने बर्बाद कर दिया, सांसद इमरान ने कहा 89 पेपर हो चुके लीक

भोपाल में कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान का आगाज, कांग्रेस ने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग.

BHOPAL CHHATRON KI GUNJ ABHIYAN
भोपाल में कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान का आगाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:29 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 3:53 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित देश भर में पेपर लीक, परीक्षा रद्द, रिजल्ट में देरी जैसे कई मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है. भोपाल में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने इस कैंपेन की शुरूआत करते हुए नीट पेपर लीक मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सीबीएसई टाॅपर फूट-फूट कर रोने लगा. उसने कहा कि सही उत्तर लिखने के बाद भी उसे नंबर नहीं मिले.

छात्र बोला सीबीएसई बोर्ड ने मुझे किया बर्बाद

पन्ना जिले के सीबीएसई के 10 वीं के छात्र लक्ष्य ने हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिका दिखाते हुए कहा कि "मूल्यांकन में भारी गड़बडी की गई. सही उत्तर लिखने के बाद भी उत्तर के एक भाग का मूल्यांकन ही नहीं किया गया. इस तरह उसे आधे नंबर दिए गए. ऐसी गलती सिर्फ एक पेपर में नहीं हुई. रसायन विज्ञान के पेपर में भी उसे सही उत्तर के अंक नहीं दिए गए."

प्रेस कॉफ्रेंस में रो पड़ा टाॅपर (ETV Bharat)

लक्ष्य ने बताया कि "दिन-रात पढ़ाई करने के बाद जो नंबर आए उसका मुझे भरोसा ही नहीं था. पुर्नमूल्यांकन कराया गया, लेकिन हिंदी के 15 प्रश्नों में 17 अंक, केमिस्ट्री के 3 प्रश्नों में 4 अंक, फिजिक्स के 2 प्रश्नों में 1 अंक और गणित के 1 प्रश्न के 1 अंक बढ़ा. लेकिन, सिर्फ गणित सब्जेक्ट में ही एक नंबर बढ़ाया गया. इसके बाद सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में लिखित में शिकायत भेजी, कई फोन काॅल किए, लेकिन वहां से जवाब मिला कि अब कुछ नहीं हो सकता. गलत मूल्यांकन और उसके बाद मिले जवाब से मैं करीब डेढ़ माह तक बहुत तनाव में रहा. इसके चलते मेरे माता-पिता भी बहुत डरे हुए थे.

सांसद इमरान बोले पेपर लीक से 6.5 करोड़ प्रभावित

उधर, सांसद इमरान मसूद ने कहा कि "देश में शिक्षा का बजट करीबन 1.40 लाख करोड़ रुपए है, वहीं छात्र और उनके परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं." उन्होंने पीआईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि "पिछले दस सालों में देश में 89 पेपरलीक के मामले सामने आ चुके हैं. इस घोटालों से करीबन 6.5 करोड़ युवा और उनके परिवार सीधे तौर से प्रभावित हुए हैं. इस दौरान 48 परीक्षाओं को री-सेट करना पड़ा और 22 परीक्षाओं को आयोजित होने से पहले ही निरस्त करना पड़ा. यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, एक सुनियोजित स्कैम है."

Bhopal chhatron ki gunj abhiyan
CBSE बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र (ETV Bharat)

कांग्रेस ने की सरकार से मांग

कांग्रेस ने सरकार से केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. इसके साथ ही पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियों, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण से उनके संभावित संबंधां की जांच की मांग की है. देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार (ओवरहॉल) किया जाए. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की गहराई से जांच हो और हर स्तर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए.

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एक तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए. इसके तहत परीक्षा की तिथि, परिणाम (रिजल्ट) घोषित होने की तारीख और नियुक्ति की समयसीमा पहले से ही तय हो और बोर्ड व एजेंसियां इसका सख्ती से पालन करें . देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की गहराई से जांच हो और हर स्तर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए .

Last Updated : June 26, 2026 at 3:53 PM IST

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