मल्होत्रा के बाद क्या भारती की भी जाएगी विधायकी?, कांग्रेस ने की पाकिस्तान से तुलना
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 विधायकों की विधायकी खतरें में, कांग्रेस बोली पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं जैसी हालत मध्य प्रदेश में भी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 4:06 PM IST
भोपाल: कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस के एक और विधायक की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है. राजेन्द्र भारती के पहले कांग्रेस के एक और विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी पिछले दिनों जा चुकी है. उधर, बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर दलबदल का मामला चल रहा है. कांग्रेस ने राजेन्द्र भारती मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि जैसे पाकिस्तान में विपक्षी उम्मीदवारों को जेल में डाल दिया जाता है, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है.
कांग्रेस ने की पाकिस्तान से तुलना
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट द्वारा कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि "इस मामले में टाइमिंग देखना जरूरी है. राज्यसभा के चुनाव के समय यह कार्रवाई हुई है. चाहे राजेन्द्र भारती का मामला हो या फिर पिछले दिनों आए मुकेश मल्होत्रा का मामला, बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति को खराब कर दिया है. कांग्रेस उम्मीदवारों के फार्म रिजेक्ट कराओ, लोभ-लालच देकर फार्म वापस कराओ, उम्मीदवार की छवि खराब कराओ, उम्मीदवार का दलबदल कराओ और यदि उसमें भी बीजेपी असफल हो जाए तो फिर न्यायालय पहुंच जाती हैं."
पवई से विधायक प्रहलाद पटेल को 2 साल की सजा है, लेकिन उनके वित्तीय अधिकार, वेतन-भत्तों और वोट देने के अधिकार पर रोक नहीं लगी. लेकिन, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के वित्तीय अधिकारों, वेतन-भत्तों पर रोक लगा दी गई. इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 7 हजार वोटों से हारे दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विधायक घोषित कर दिया गया, क्या यह फैसला समझ आता है? जैसा पाकिस्तान में होता है, ऐसा ही बीजेपी की एकाधिकार की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है.
निर्मला सप्रे मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई
मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 66 विधायक हैं. विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा द्वारा विधानसभा चुनाव में क्रिमिनल केस छुपाए जाने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच उनका चुनाव शूल्य घोषित कर चुकी है. हालांकि, फैसले के बाद कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाते हुए मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया है.
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उधर, बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर दलबदल का मामला चल रहा है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सप्रे के बीजेपी में शामिल होने और पार्टी में सक्रिय रहने के चलते याचिका लगाई है. इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है. कांग्रेस नेता मुकेश नायक कहते हैं कि निर्मला सप्रे सिर्फ अपनी सदस्यता बचाने के लिए कह रही हैं कि वो कांग्रेस में हैं, लेकिन वे काम बीजेपी के लिए कर रही हैं. वे अब कभी बीना से चुनाव नहीं जीत पाएंगी.