'कोरोवेंटिस कोरोफ्लो मशीन से आसान होगा हार्ट रोग का इलाज', बीमारी की मिलेगी सटीक जानकारी

मध्य प्रदेश में अब आसानी से होंगी हार्ट से संबंधित जटिल जांचें. कोरोवेंटिस कोरोफ्लो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हार्ट के दर्द की मिलेगी सही जानकारी.

कोरोवेंटिस कोरोफ्लो मशीन से आसान होगा हार्ट रोग का इलाज (Getty Image)
Published : November 20, 2025 at 9:40 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब हार्ट रोग की पहचान और उसका इलाज पहले से आसान होगा. गंभीर ह्रदय रोग की पहचान सटीकता के साथ कम समय में की जा सकेगी. इसके लिए भोपाल के एक निजी अस्पताल में कोरोवेंटिस कोरोफ्लो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्थापित किया गया है. वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ पंकज मनोरिया ने बताया कि यह भारत का पहला डाक्यूमेंटेड इंस्टॉलेशन है. इससे ह्रदय रोग से संबंधित जटिल जांचों में आसानी होगी. जिससे मरीज को समय पर उपचार मुहैया कराया जा सकेगा.

'हार्ट में दर्द की सटीकता से होगी पहचान'

वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ पंकज मनोरिया ने बताया कि "एंजियोग्राफी में केवल बड़ी धमनियां दिखाई देती हैं और उनमें ब्लॉकेज आसानी से पकड़ में आ जाता है. लेकिन यही धमनियां आगे जाकर बहुत पतली माइक्रोवैसल्स में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें एंजियोग्राफी दिखा नहीं पाती. कई मरीजों को बार-बार एंजाइना होता है लेकिन उनकी एंजियोग्राफी सामान्य आती है. पहले हम नहीं जान पाते थे कि यह दर्द हार्ट से है या किसी और कारण से है. लेकिन अब भोपाल में कोरोवेंटिस कोरोफ्लो सिस्टम इंस्टाल होने के बाद इसकी पहचान करना आसान होगा."

कोरोवेंटिस कोरोफ्लो मशीन से आसान होगा हार्ट रोग का इलाज (ETV Bharat)

'विज्ञान-आधारित और मापनीय डेटा का संधारण'

लंदन स्थित इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ संदीप कालरा ने बताया कि "माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना दुनिया भर में सबसे कम पहचानी जाने वाली हृदय समस्या है. लेकिन असल रोग की पहचान नहीं होने से मरीज वर्षों तक बिना सही निदान के परेशान होते रहते हैं. कोरोफ्लो विज्ञान-आधारित और मापनीय डेटा देता है, जिससे हम समस्या का सटीक निदान कर पाते हैं. इस इंस्टॉलेशन के साथ भोपाल दुनिया के उन चुनिंदा केंद्रों में शामिल हो गया है, जहां माइक्रोवैस्कुलर असेसमेंट की यह विश्व-स्तरीय तकनीक उपलब्ध है. यह भारतीय कार्डियोलॉजी के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है."

'एंजियोग्राफी से बेहतर परिणाम'

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ पंकज मनोरिया ने बताया कि "कोरोफ्लो एक एडवांस्ड इनवेजिव जांच है. एंजियोग्राफी के दौरान एक विशेष वायर डालकर माइक्रोवैसल्स के अंदर के फ्लो और रेजिस्टेंस को मापा जाता है. यदि माइक्रोवैस्कुलर फ्लो धीमा है, तो हम माइक्रोवैस्कुलर डिसफंक्शन का सटीक निदान कर सकते हैं. एंजियोग्राफी की सीमाएं हैं, लेकिन यह तकनीक उस कमी को पूरा कर देती है और वास्तविक कोरोनरी फ्लो को मापती है.

इससे उन मरीजों को स्पष्टता मिलेगी जिनकी समस्या एंजियो या एंजियोप्लास्टी के बाद भी समझ नहीं आती थी. कोरोफ्लो एफएफआर, सीएफआर, आईएमआर और माइक्रोवैस्कुलर फ्लो जैसे उन्नत पैरामीटर्स को मापकर उन स्थितियों में भी निदान की स्पष्टता देता है, जहां पारंपरिक जांचों के स्पष्ट परिणाम नहीं मिलते थे. इस मशीन से परीक्षण का खर्च करीब 30 हजार रुपए आता है."

