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गलती से रह गई थी बेल्ट, SIT कर रही निष्पक्ष जांच, ट्विशा केस पर भोपाल कमिश्नर का बयान

परिवार के आरोपों पर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपी समर्थ पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. साथ ही उसक गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें एक्टिव हैं, जल्द ही समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कमिश्नर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यह केस आत्महत्या का है, यह हत्या नहीं है. डॉक्टर की रिपोर्ट से भी यही साबित हो रहा है.

भोपाल: 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा मौत मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है. परिवार ने हत्या, पोस्टमार्टम में गड़बड़ी और रसूख के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच ट्विशा के परिवार वालों के आरोपों को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता आबिद मुमताज ने भोपाल कमिश्नर संजय कुमार से बात की. जहां उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में कोई संदेह नहीं है. एसआईटी पूरी निष्पक्ष जांच कर रही है.

वहीं बेल्ट को पोस्टमार्टम के साथ न दिए जाने पर कमिश्नर ने कहा कि उससे हमारी जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ये आइटम गलती से रह गया था, बाद में जैसे ही पता चला, हमने तुरंत फॉरेसिंक टीम को बेल्ट दिया. उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है. लिगेजर रिपोर्ट में बेल्ट के निशान ट्विशा के गले के निशानों से मैच होने की बात सामने आई. उन्होंने कहा की लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

रस्म के दौरान ट्विशा को मीठा खिलाता पति समर्थ (ETV Bharat)

ट्विशा के शरीर पर साधारण चोट, कहीं भी करा लें पोस्टमार्टम

वहीं ट्विशा के शरीर पर मिले चोट के निशान पर उन्होंने कहा कि, वह साधारण चोटें थी, उस चोटों से यह नहीं कह सकते कि उसका मर्डर हुआ है. जिसको लेकर हमारी पूरी टीम जांच कर रही है. परिवार वालों द्वारा दूसरे पोस्टमार्टम पर कमिश्नर ने कहा इससे हमे कोई आपत्ति नहीं है. वह जहां चाहे पोस्टमार्टम करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. कोर्ट जो आदेश देगा, वैसा किया जाएगा.

मामले से जुड़े जितने भी बिंदु है, एसआईटी उस पर जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी समर्थ सिंह पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मॉडल एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा (ETV Bharat)

ट्विशा केस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नजर

अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. जांच पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सीधी नजर रहेगी. आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को इस केस को लेकर पत्र लिखा है. जिसमें तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही सात दिन में एटीआर (Action Taken Report) मांगी है. आयोग ने FIR की धाराओं, आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्ती, CCTV, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. साथ ही पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह की धमकी या दबाव से सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं.