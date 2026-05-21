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अपने पीछे ट्विशा छोड़ गई कई कहानियां, वृंदावन से लेकर वैष्णो देवी दर्शन तक की तस्वीरें

ट्विशा का यह वीडियो ट्विशा के पोर्टफोलियो टेप रिकॉर्डिंग का है, जिसमें वह बेहद आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देती नजर आ रही हैं. वीडियो में ट्विशा न सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में बता रही हैं, बल्कि उनकी प्रतिभा, व्यक्तित्व और सपनों की भी झलक दिखाई दे रही है.

भोपाल: चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में अब लगातार नए खुलासे और भावुक कर देने वाले पहलू सामने आ रहे हैं. इसी बीच ट्विशा शर्मा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है.

वीडियो में ट्विशा खुद बता रहीं हैं कि वे 5 भाषाएं जानती हैं. हिंदी, इंग्लिश, तेलुगू, मराठी और रशियन. इतनी कम उम्र में कई भाषाओं पर उनकी पकड़ और उनका आत्मविश्वास अब लोगों को हैरान भी कर रहा है और भावुक भी. ट्विशा ने वीडियो में बताया कि उन्होंने पुणे से ग्रेजुएशन किया था और उस दौरान वह मुंबई में रह रही थीं. वीडियो में उनका अंदाज बेहद प्रोफेशनल, आत्मविश्वासी और सकारात्मक दिखाई देता है. चेहरे पर मुस्कान, सपनों से भरी बातें और आगे बढ़ने का जज्बा साफ नजर आता है.

थाली में दीप लेकर ट्विशा (ETV Bharat)

तीर्थ के दौरान मां और बहन के साथ ट्विशा (ETV Bharat)

धार्मिक आस्था से जुड़ी तस्वीरें आईं सामने

इसी बीच ट्विशा की धार्मिक आस्था से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं. परिवार के साथ वृंदावन और वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं. बताया जा रहा है कि ट्विशा बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और अलग-अलग मंदिरों में दर्शन करना उन्हें काफी पसंद था. परिवार के लोगों के मुताबिक, ट्विशा अक्सर आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करती थीं और परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं में शामिल होती थीं. तस्वीरों में वह बेहद खुश और सकारात्मक नजर आ रही हैं.

मां के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गई थी ट्विशा (ETV Bharat)

ट्विशा के भाई आशीष शर्मा का कहना है कि वह कई भाषाएं जानती थीं और बड़े सपने रखती थीं. जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थीं और अपने आत्मविश्वास से हर किसी को प्रभावित करती थीं.

मां के साथ ट्विशा (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने का लगाया आरोप

ट्विशा शर्मा मौत के मामले में 9 दिन बीत चुके हैं. पीड़ित परिवार इंसाफ नहीं मिलने की बात कह रहा है. मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है. पुलिस लगातार जांच कर रही है जबकि परिवार लगातार निष्पक्ष जांच और सभी पक्षों से पूछताछ की मांग कर रहा है.

वृंदावन दर्शन के दौरान ट्विशा और उसके मां की तस्वीर (ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में होगी मीडिया ब्रीफिंग

ट्विशा शर्मा मौत मामले में हर दिन नए खुलासों, आरोपों और सवालों के बीच भोपाल पुलिस भी अब पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. अब पुलिस कमिश्नर संजय कुमार प्रतिदिन दोपहर 1 बजे पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और और जांच से जुड़े अपडेट देंगे. पुलिस की कोशिश है कि मामले से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी सीधे आधिकारिक तौर पर सामने आए ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके.

'रिटायर्ड जज से भी होगी पूछताछ'

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया, "पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है. इस मामले में रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को नोटिस जारी किया गया है. गिरिबाला सिंह से जल्द पूछताछ की जाएगी. समर्थ सिंह के ऊपर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है. जिसे 30 हजार रुपए कर दिया गया है. समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.