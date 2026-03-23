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बम की धमकी का ई-मेल मिलते ही खाली कराया भोपाल कमिश्नर ऑफिस, चप्पा-चप्पा छाना

अब भोपाल में संभागीय कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला. ये मेल तेलुगु भाषा में आया है.

Bhopal Bomb Threat by Email
बम की धमकी मिलते ही खाली कराया भोपाल कमिश्नर ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 2:53 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर के साथ ही जिला मुख्यालयों में बम की धमकी के मेल लगातार आ रहे हैं. इससे मध्य प्रदेश पुलिस के सामने नई चुनौती आ गई है. क्योंकि अब तक किसी भी धमकी भरे मेल के बारे में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है. सोमवार को भोपाल में संभागीय कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने से हड़कप मच गया. हर बार की तरह यह धमकी भी ई-मेल के माध्यम से दी गई है.

कमिश्नर दफ्तर के कोने-कोने की तलाशी

ई-मेल में लिखा है "डिविजनल कार्यालय में 15 छोटे-छोटे आरडीएक्स बम धमाकों के लिए तैयार हैं. सोमवार दोपहर 1:15 बजे से पहले सभी को कार्यालय से बाहर कर दें." ई-मेल मिलते ही कोहेफ़िज़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की लेकिन कुछ नहीं मिला. इससे पहले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्यालय खाली करवाया. ई-मेल में लिखा है "तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ सीबीआई कैस हटाया जाए."

आबिद मुमताज (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही पहुंचा बम निरोधी दस्ता

ई-मेल में तेलुगु फिल्म राजू वेड्स राम बाई की जमकर तारीफ भी की गई है. धमकी भरे मेल की सूचना मिलने के बाद कोहे फिजा पुलिस सहित बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वायड की टीम सर्चिंग में जुट गई है. सर्चिंग में किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु पुलिस के हाथ नहीं लगी.

Bhopal Bomb Threat by Email
बम की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय (ETV BHARAT)

कोहफिजा टीआई केजी शुक्ला का कहना है "संभागीय कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की धमकी ई-मेल से मिली है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की. चप्पे चप्पे को तलाशा गया. इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मेल कहां से आया, किसने भेजा, इसकी जांच की जा रही है."

Bhopal Bomb Threat by Email
भोपाल में संभागीय कमिश्नर कार्यालय की तलाशी (ETV BHARAT)

लगातार मिल रही हैं बम की धमकी

कुछ दिन पहले ही भोपाल के नापतौल विभाग, एम्स, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, अटलबिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी के नाम भी बम से उड़ाने की धमकी मेल मिल चुके हैं. इसी सप्ताह सतना, मैहर और बड़वानी की जिला अदालतों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी हैं. और इससे भोपाल एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट को भी धमकी मिल चुकी हैं.

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