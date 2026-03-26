राज्य सरकार को अधिकार नहीं, किस हैसियत से जारी किया कमर्शियल गैस के बारे में सर्कुलर?
मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के वितरण व उपलब्धता संदेह के घेरे में. गैस एजेंसी एसोसिएशन ने उठाए सवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 3:59 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट बना हुआ है. इस बीच राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं. इस सर्कुलर में कमर्शियल गैस की उपलब्धता को लेकर निर्देश दिए गए हैं. इस पर गैस एजेंसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं.
कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता कम
गैस एजेंसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने सवाल खड़े करते हुए कहा "प्रदेश सरकार किस हैसियत से यह सर्कुलर जारी कर रही है. जबकि गैस आवंटन करने का काम गैस एजेंसियों के प्लांट एवं कंपनियां करती हैं. पिछले 6 मार्च से HPCL ने कमर्शियल गैस को लेकर कोई आवंटन नहीं किया है."
बीएस शर्मा ने कहा "आज इंडियन ऑयल में अधिकतम एक एजेंसी को 24 कमर्शियल सिलेंडर आवंटित किए हैं. अब आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि जिन गैस एजेंसियो की कमर्शियल सिलेंडर की सेल 1 हज़ार से 2 हज़ार होगी, वे कैसे और किस तरीके से लोगों को कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध करा पाएंगे."
युद्ध नहीं रुका तो हालात और खराब होंगे
बीएसस शर्मा का कहना है "यदि युद्ध के कारण हालात यही बन रहे तो दिक्कत और बढ़ेगी. क्योंकि हम हम 80% गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं. ऐसे में आने वाले समय में समस्या बढ़ सकती है." घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर भी उन्होंने बताया "अभी भी दिक्कत हो रही है. हमारे एसोसिएशन ने इस बारे में पत्र लिखा है. शहरी क्षेत्र में जहां 25 दिन में सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात हो रही थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में. इस नियम को बदला गया है."
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बुकिंग के नियम समान
एसोसिशन की पहल पर गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 25 दिन का समय कर दिया है. उज्जवला गैस के कनेक्शन को 45 दिन में रिफिल किया जाएगा. वहीं, लोग अभी भी गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं ज्यादा हो रही हैं. लेकिन फिलहाल असली समस्या कमर्शियल गैस सिलेंडर की है.