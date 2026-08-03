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भोपाल के 30 हजार व्यापाारियों को बड़ी राहत, फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई नहीं

रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर राहत, मोहन सरकार का बड़ा फैसला, उच्च स्तरीय समिति गठित. विश्वास चतुर्वेदी व आबिद मुमताज की रिपोर्ट

Bhopal relief 30 traders
भोपाल के 30 हजार से ज्यादा व्यापाारियों को बड़ी राहत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 12:10 PM IST

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भोपाल : राजधानी के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़िया कलां और गुलमोहर जैसे पॉश रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाले करीब साढ़े 3 हजार व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई से मचे हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है. सरकार ने इस मामले की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है. फिलहाल किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. पूरे भोपाल में 30 हजार से ज्यादा दुकानों पर ताले लटकने की नौबत आ गई थी.

10 सदस्यीय समिति करेगी परीक्षण

​अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में प्रक्रिया संबंधी नीतिगत निर्णय, व्यावहारिक समाधान और नियमों का परीक्षण करेगी. इस समिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, श्रम, पर्यावरण, नगर तथा ग्राम निवेश और भोपाल नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. समिति सभी पक्षों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.

रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर राहत (ETV BHARAT)

फिर से खुलेंगी बंद दुकानें

​नगर निगम द्वारा अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर समेत विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1,000 व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ दुकानों को सील भी कर दिया गया था. व्यापारियों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया "जब तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती, तब तक व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी." इस निर्णय के बाद सील या बंद कराई गई दुकानों के सोमवार से पुनः खुलने की संभावना है.

सील करने का दावा, शाम होते ही खुल गईं दुकानें

​संयुक्त रहवासी समिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद नगर निगम को अवैध दुकानों को सील करना था. हालांकि ज़मीनी हकीकत इसके उलट रही. निगम ने सील करने की बजाय दुकानदारों से स्वैच्छिक अवकाश का नाटक करवाया. रहवासियों का दावा है कि दुकानों के बाहर एक ही फार्मेट के पोस्टर चस्पा कर निगम को फोटो भेजी गई, लेकिन शाम होते-होते ये दुकानें फिर से खुल गईं.

Bhopal relief 30 traders
नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप (ETV BHARAT)

​4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

​रहवासी संघों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा दुकान संचालकों को 4 अगस्त 2026 तक ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. 4 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई में असत्य प्रमाण प्रस्तुत करने और अपने चहेते भू-माफिया को बचाने के लिए नगर निगम यह पूरा ड्रामा रच रहा है. दुकानों के बाहर लगे पोस्टर इस बात का स्वतः प्रमाण हैं कि वहां भू-उपयोग का उल्लंघन कर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं.

अरेरा कॉलोनी से लेकर बावड़िया कलां तक कार्रवाई

इससे पहले शनिवार व रविवार को व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज की. अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों मे निगम की टीमें सक्रिय रहीं. कई दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड लगाए गए, जिन पर लिखा है "नगर निगम भोपाल के आदेशानुसार इस भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं."

नगर निगम अब तक शहरभर में 1018 नोटिस जारी कर चुका है. लंबे समय से रहवासी एरिया व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद नगर निगम तालाबंदी कर दी. नगर निगम ने अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां के 19 बड़े शोरूम और रेस्त्रां को 24 घंटे में गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया था.

व्यापारियों ने बताई अपनी मजबूरी

आवासीय प्लॉटों पर कमर्शियल गतिविधियां बंद कराने का अभियान करीब डेढ़ महीने पहले शुरू हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 15 जून को अरेरा कॉलोनी और बावड़ियाकलां क्षेत्र के व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए. 10 नंबर मार्केट के व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी का कहना है "व्यापारी नियमित रूप से कमर्शियल दर से बिजली बिल, संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस शुल्क और जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं." नगर निगम के सिटी इंजिनियर अनिल टेन्टवाले ने कहा "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तालाबंदी और सीलिंग की कार्रवाई की गयी है."

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने उठाई आवाज

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने भी व्यापारियों के समर्थन में आवाज उठाई है. चैंबर ने नगर निगम से स्थायी समाधान होने तक कार्रवाई पर रोक लगाने और मिक्स लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की मांग की है. चैंबर के अध्यक्ष गोविंद गोयल और सचिव अजय देवनानी ने कहा "नगर निगम ने 17 जुलाई से व्यापारियों को केवल 10 दिन में व्यवसाय बंद करने या भवन को पूरी तरह आवासीय स्वरूप में बदलने के निर्देश दिए हैं, जिससे हजारों व्यापारियों और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी."

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