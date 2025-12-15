भोपाल में SIR में गायब वोटर्स का सुपर चेकिंग अभियान, वेरीफाई करने घर-घर दस्तक दे रहे कलेक्टर
भोपाल में 4 लाख 7944 एबसेंट और मृत वोटर्स में से 2 लाख वोटर्स का सुपर चेकिंग अभियान. 551 अधिकारी, बीएलओ और सुपरवाइजर्स को जिम्मेदारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 9:21 PM IST
भोपाल: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एबसेंट और मृत वोटर्स की जांच करने के लिए राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में जिला कलेक्टर्स खुद मैदान में उतरे हैं. राजधानी भोपाल में 4 लाख 7944 एबसेंट और मृत वोटर्स में से 2 लाख वोटर्स की सुपर चेकिंग शुरू की गई है. इसके लिए 551 अधिकारी, बीएलओ और सुपरवाइजर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है. भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह भी शहर के अलग-अलग इलाकों में वोटर्स का वेरिफिकेशन करने मौके पर पहुंचे.
वोटर्स ढूंढने कलेक्टर खुद मैदान में उतरे
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह मध्य विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 151 में एबसेंट मिले मतदाताओं को वैरीफाई करने सुभाष नगर इलाके में पहुंचे. कलेक्टर वोटर लिस्ट में एबसेंट बताए गए मतदाता के घर पहुंचे. उन्होंने मतदाता के घर के सामने रहने वाले परिवार से पूछा कि सौरभ कहां हैं. पड़ौसी ने बताया कि वह कुछ समय पहले जबलपुर या रायपुर शिफ्ट हो गए हैं. मकान किसी आर्मी मैन का है, लेकिन वह भी साल में एक या दो बार ही आते हैं, बाकी समय मकान बंद ही रहता है.
इसके बाद कलेक्टर एक अन्य मकान पर पहुंचे. उन्होंने गेट खुलवाया. घर में मौजूद युवती से उन्होंने पूछा कि यहां रामबाई रहती हैं? युवती ने बताया कि वह अपने पति उमाशंकर के साथ अब अशोका गार्डन क्षेत्र में शिफ्ट हो गई हैं. इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को संबंधित बीएलओ से अशोका गार्डन में वैरीफाई कराने के निर्देश दिए.
घर जाकर पूछा कहां गए मतदाता
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि "500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मतदाताओं को वेरीफाई करने के लिए फील्ड में उतरे हैं. भोपाल जिले में 4 लाख 7944 मतदाताओं के नाम एबसेंट, मृत, शिफ्टिड मानकर काटे गए हैं. इन मतदाताओं में से 2 लाख मतदाताओं की सुपर चैकिंग करा रहे हैं, जो टॉप 30 फीसदी हैं, उनकी चैकिंग करा रहे हैं, बाकी एसडीएम अपने स्तर पर चैकिंग करा लेंगे."
कलेक्टर ने कहा कि "हम मौके पर जाकर खुद चेक कर रहे हैं. आप ही बताएं क्या अभी तक एक भी ऐसा मतदाता मिला, जिसका नाम सूची में न हो. चैकिंग के दौरान बीएलओ को नहीं पता कहां जाना था. रैंनडमली नाम सिलेक्ट कर मौके पर जाकर देखा जा रहा है."
- इंदौर में साढ़े 5 लाख वोटर्स गुमशुदा, अधिकांश का वेरिफिकेशन नहीं, कांग्रेस ने बताई साजिश
- एसआईआर में लगे BLO और RO ईमानदारी से करें काम, पूर्व सीएम ने दी चेतावनी
प्रदेश भर में करीबन 35 लाख के कट सकते हैं नाम
मध्य प्रदेश में मतदाताओं के गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है. प्रदेश भर में करीबन 35 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं. इनमें राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जिले की विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा नाम काटे जाने की संभावना है. यह वह मतदाता हैं, जिनके दूसरे स्थान पर जाने, मृत होने या मौके पर न मिलने की वजह से काटे गए हैं. हालांकि जो भी नाम काटे गए हैं, उन सभी मतदाताओं का एक बार फिर वैरीफिकेशन किया जा रहा है.