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भोपाल में सड़कों से दुश्मनी क्यों? BJP MLA ने दागे सवाल, नगर निगम कमिश्नर खामोश

भोपाल कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक में सड़कों की बदहाली का मुद्दा गूंजा. विधायक भगवान दास सबनानी दिखे आक्रामक.

Bhopal road Dilapidated
भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों पर की चर्चा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा समिति की बैठक में विकास कार्यों से ज्यादा जनता को हो रही परेशानियां चर्चा के केंद्र में रहीं. बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा "बिना समन्वय के सड़कों की खुदाई से सरकारी धन भी बर्बाद हो रहा है और आम लोगों को भी लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है." बैठक में अमृत 2.0 सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अधूरे समन्वय और खराब प्लानिंग पर नाराजगी जताई.

बिना योजना सड़कों को खोदने पर सवाल

दक्षिण-पश्चिम विधानसभा से विधायक भगवान दास सबनानी ने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से पूछा "पाइप लाइन, सीवर या अन्य कार्यों के लिए खोदी जाने वाली सड़कों का संबंधित एजेंसियां समय पर और गुणवत्ता के साथ रेस्टोरेशन कराती हैं या नहीं." इस पर आयुक्त ने भी माना कि इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. सबनानी ने कहा "शहर में कहीं भी सड़क खोद दी जाती है और कुछ दिन बाद दूसरी एजेंसी फिर उसी सड़क को दूसरी लाइन के लिए खोद देती है. इसका खामियाजा आखिर जनता को भुगतना पड़ता है."

दिशा समिति की बैठक में सड़कों की बदहाली का मुद्दा गूंजा (ETV BHARAT)

आराधना नगर की सड़क का उदाहरण दिया

विधायक सबनानी ने आराधना नगर का मामला उठाते हुए कहा "वर्षों बाद अच्छी सड़क बनी, लेकिन महज 8 दिन बाद उसे बीच से खोद दिया गया. इसके बाद रेस्टोरेशन की प्रक्रिया चली और फिर वाटर वर्क्स के नाम पर सड़क का दूसरा हिस्सा भी खोद दिया गया. यदि पहले से समन्वित योजना बना ली जाती तो सरकारी धन की बर्बादी भी नहीं होती और नागरिकों को भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती."

नगर निगम आयुक्त ने जांच का दिया भरोसा

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने आश्वासन दिया "अराधना नगर की सड़क का मामला स्वयं जांचेंगी. नगर निगम की फाइलों में स्पष्ट निर्देश हैं कि सीवर या पाइप लाइन का कार्य पूरा होने के बाद ही सड़क निर्माण किया जाए. यदि कहीं इसका पालन नहीं हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी."

जनप्रतिनिधियों ने उठाए अन्य मुद्दे

बैठक में नगर निगम एमआईसी सदस्य जीतेंद्र शुक्ला ने डीआरएम कार्यालय से साकेत नगर जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा "सड़क पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है और अधिकारियों से मौके का निरीक्षण करने की मांग की." दिशा समिति की बैठक में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक आरिफ मसूद, विधायक आतिफ अकील, कलेक्टर तथा नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में विकास कार्यों की प्रगति के साथ-साथ जनता को हो रही समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई.

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