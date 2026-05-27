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खुद झुग्गियों में रहकर किराए पर उठाए पीएम आवास के मकान, कलेक्टर ने कहा FIR कर भेजो जेल

राजधानी में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर झुग्गियों में रहने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी में भोपाल कलेक्टर. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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खुद झुग्गियों में रहकर किराए पर उठाए पीएम आवास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 5:38 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर झुग्गियां बसाने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है. खासतौर पर उन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल चुके हैं. इसके बावजूद कई लोग अभी भी झुग्गियों में रह रहे हैं या सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं. स्मार्ट सिटी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान हालात देखकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भड़क गए और मौके पर ही अफसरों को एफआईआर तक दर्ज कराने के निर्देश दे दिए.

स्मार्ट सिटी में झुग्गियां देखकर भड़के कलेक्टर

मंगलवार दोपहर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे. यहां कई जगहों पर झुग्गियां बनी मिलीं. इसे देखकर उन्होंने एसडीएम अर्चना रावत शर्मा और तहसीलदार कुणाल राउत से जवाब तलब किया. जांच में सामने आया कि कई झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित हो चुके हैं.

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झुग्गियों में रहने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी में भोपाल कलेक्टर (ETV Bharat)

पीएम आवास के मकान किराए पर, खुद झुग्गियों में रह रहे लोग

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान प्रशासन को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग सरकारी योजना के तहत मिले पीएम आवास के पक्के मकानों को किराए पर देकर खुद झुग्गियों में रह रहे हैं. वहीं कुछ मकानों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है. कलेक्टर ने ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व बताते हुए इनके खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

आठों एसडीएम को जांच और कार्रवाई के आदेश

यह मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने जिले के सभी 8 एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जांच करें. जिन लोगों को पीएम आवास मिलने के बाद भी सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर रहने का दोषी पाया जाए, उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाए. साथ ही अवैध झुग्गियों को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

'नए अतिक्रमण पर अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार'

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि "अब सरकारी जमीन पर नए अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. यदि कहीं नई झुग्गी या कब्जा मिलता है, तो संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी." प्रशासन जल्द ही स्मार्ट सिटी और आसपास के इलाकों में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है.

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