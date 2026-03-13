ETV Bharat / state

बोरिंग कराने वालों को होगी 2 साल की जेल, लगेगा जुर्माना, भोपाल कलेक्टर का आदेश

भोपाल कलेक्टर ने जिले को किया जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, बोरिंग पर लगाई रोक, हो सकती है 2 साल की सजा.

BHOPAL BORING MINING BAN
बोरिंग कराने वालों को होगी 2 साल की जेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 5:44 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में गहराते जल संकट और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. भोपाल कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए निजी नलकूप (बोरिंग) खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. अब बिना अनुमति बोरिंग कराने पर न केवल मशीन जब्त होगी, बल्कि संबंधित व्यक्ति को 2 साल की जेल भी हो सकती है.

इसालिए लिया गया यह फैसला

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की रिपोर्ट के अनुसार कृषि और व्यावसायिक कार्यों के लिए भू-जल के अंधाधुंध दोहन से जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है. आगामी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की भारी किल्लत न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है.

Bhopal declared water scarce area
भोपाल कलेक्टर का आदेश (ETV Bharat)

जिले में प्रवेश भी नहीं करेंगी बोरिंग मशीन

कलेक्टर के आदेश के अनुसार अब भोपाल जिले में बिना अनुमति ट्यूबवेल या नलकूप खनन नहीं किया जा सकता. जिले की सीमा में कोई भी बोरिंग मशीन बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगी. यदि कोई मशीन अवैध खनन करते पाई गई, तो संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी उसे जब्त कर एफआईआर दर्ज करेगी. इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-3 और 4 के तहत 2,000 रुपए का जुर्माना और दो साल तक के कारावास की सजा या दोनों हो सकती है.

सरकारी योजनाओं के लिए बोरिंग पर छूट

बताया जा रहा है कि गर्मी और गिरते भू जल स्तर को देखते हुए इस बार यह बैन पहले ही लागू कर दिया गया है. जबकि बीते साल यह आदेश 7 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था. यह आदेश सरकारी योजनाओं के तहत किए जाने वाले बोरिंग पर लागू नहीं होगा. निजी तौर पर बहुत जरूरी होने पर संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं प्रशासन जरूरत पड़ने पर किसी भी निजी नलकूप या जल स्रोत का सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिग्रहण कर सकता है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शहर के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है. यह आदेश 30 जून तक जारी रहेगा.

