मध्य प्रदेश में ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू, इन जिलों में अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में, पचमढ़ी में गोता लगाकर पारा 5 डिग्री पहुंचा. इंदौर व भोपाल भी कांपे.

Madhya pradesh cold wave
मध्य प्रदेश में ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 1:50 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया है. प्रदेश के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से नीचे चल रहा है. सोमवार रात भोपाल, इंदौर, राजगढ़ और शाजापुर में कोल्ड वेव दर्ज की गई. इन जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से साढ़े 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया. रात में इंदौर का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस और भोपाल का 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

रायसेन में फसलों पर ओस जमी

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया "सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे अधिक ठंड शहडोल के कल्याणपुर में रही. यहां का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, शाजापुर का 6 डिग्री सेल्सियस और इंदौर का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजगढ़ और उमरिया समेत प्रदेश के 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ."

नरसिंहपुर में कोल्ड डे का यलो अलर्ट

बीते 24 घंटे में रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश के सभी जिलों का तापमान इस समय औसत से नीचे चल रहा है. बैतूल, धार, खंडवा, शिवपुरी, खरगोन, नरसिंहपुर और मलाजखंड में दिन का अधिकतम तापमान औसत में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है. सोमवार को नरसिंहपुर और खंडवा में कोल्ड डे दर्ज किया गया. मंगलवार को भी मौसम विभाग ने नरसिंहपुर जिले में कोल्ड डे का यलो अलर्ट जारी किया है.

शहर - न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)

  • पचमढ़ी - 5
  • उमरिया - 6.4
  • इंदौर - 6.1
  • राजगढ़ - 5.6
  • भोपाल - 7.2
  • रायसेन - 8
  • उज्जैन - 9.5
  • जबलपुर - 8.5
  • खजुराहो - 9
  • नौगांव - 6
  • रीवा - 7.5
  • सिवनी - 11.4
  • ग्वालियर - 9

11 दिसंबर तक शीतलहर की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में उत्तर पाकिस्तान और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की उंचाई पर रुका हुआ है. वहीं एक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का प्रभावित कर सकता है. ऐसे में अभी अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं."

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया "उत्तर भारत से आ रही ठंड हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह ठंडक बनी रहेगी. अगले 3 दिन यानि 11 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है."

9 दिसंबर 2025

कोल्ड वेव - इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, सिवनी और शहडोल

कोल्ड डे - नरसिंहपुर

10 दिसंबर 2025

कोल्ड वेव - इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, शहडोल

11 दिसंबर 2025

कोल्ड वेव - इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, शहडोल

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)

नर्मदापुरम - 31.4

मंडला - 30

भोपाल - 27

ग्वालियर - 28.8

इंदौर - 27

पचमढ़ी - 26

उज्जैन - 28.2

जबलपुर - 27.9

रीवा - 26.2

सागर - 29.6

सुबह जल्दी घर से नहीं निकलने की सलाह

डॉ. स्वप्निल गर्दे ने सलाह दी है "सुबह 4 से 6 बजे का तापमान बहुत कम होता है. इस समय ब्लड क्लाटिंग की आशंका अधिक होती है. इसलिए अटैक के मामले सुबह के समय अधिक देखे गए हैं, चाहे वो हार्ट के मामले में हों या फिर ब्रेन के. इसलिए सुबह जल्दी और देर रात घर से बाहर निकलने में खास सावधानी बरतें. सभी लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए."

