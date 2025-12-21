ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 23 जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट, कहीं-कहीं विजिबिलिटी जीरो

मध्य प्रदेश के 23 जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट ( ETV BHARAT )

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई है. शहडोल का कल्याणपुर का न्यूनतम तापमान पचमढ़ी से भी कम पहुंच गया. शनिवार रात शहडोल का तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा उमरिया में 4.7, पचमढ़ी में 4.8, छतरपुर के खजुराहो में 6 डिग्री और बालाघाट में 6.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

कोहरे का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ रहा है. कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के दो दर्जन जिलों में घना कोहरा के अलावा शीतलहर की चेतावनी जारी है. हालांकि दो दिन बाद कोहरे और शीतलहर से प्रदेश को राहत मिलेगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी जरूर लोगों को परेशान करेगी.

भोपाल : कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में हुई बफबारी का असर मध्यप्रदेश के पूर्वी इलाकों सहित कई जिलों में दिखाई दे रहा है. कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा रिकॉड तोड़ रहा है. मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकगमढ़ छतरपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली में जबरदस्त कोहरा छा रहा है. इन जिलों में कोहरे की वजह से जीरो विजीबिलिटी रिकॉर्ड की गई.

दो दर्जन जिलों में छाएगा कोहरा, चलेगी शीत लहर (ETV BHARAT)

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अरूण कुमार ने बताया "प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली में घना कोहरा छा रहा है. रविवार को इन जिलों में जीरो विजीबिलिटी रिकॉर्ड की गई. इन जिलों में सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा. रीवा जिले में तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री तक कम रहा."

दो दर्जन जिलों में छाएगा कोहरा, चलेगी शीत लहर

मौसम विभाग के मुताबिक "अगले 4 दिन तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है. लेकिन भिंड, ग्वालियर में घना कोहरा छाने और शीतलहर की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है."

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (ETV BHARAT)

वहीं, अशोकनगर शिवुपरी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर मैहर में मध्यम कोहरा और नरसिंहपुर, सिवनी में शीत लहर की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक "23 दिसंबर से प्रदेश भर में शीतलहर से राहत मिल सकती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा."

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

लगातार कोहरे और ठंडी की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सर्दी में अनावश्यक सफर से बचने और वाहन चलाते समय फॉग लैंप और लो बीम हेडलाइन का उपयोग करने की सलाह दी है. धीमी रफ्तार में वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाकर वाहन चलाने की सलाह दी है. इसके अलावा ठंड और शीतलहर से बचने के लिए सिर, गर्दन, हाथ-पैरों को ढंककर रखने, मास्क, कैप पहनने की सलाह दी है.

डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दी में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है. यदि फ्लू, सर्दी, खासीं, बुखार हो तो डॉक्टर्स से जरूर संपर्क करें. पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त खाना जाए और विटामिन सी से भरपूर फल, सब्जियां खाएं. गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें.