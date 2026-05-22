ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में काक्रोच जनता पार्टी, सदस्य बोले-सो चुके सिस्टम के खिलाफ है ये कैंपेन

क्राक्रोच जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सदस्य मयंक से जब पूछा गया कि क्या एजेंडा होगा पार्टी का तो उन्होंने कहा कि कॉकरोच गंदगी में होता है और गंदगी साफ करता है, हम भी इसी भूमिका में है. पेपर लीक से लेकर जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, युवाओं से जुड़ा हर मुद्दा हमारा एजेंडा होगा.

भोपाल: डिजिटल संगठन काक्रोच जनता पार्टी वर्चुअल मोड से निकलकर पहली बार मध्य प्रदेश में जमीन पर आई है. सोशल मीडिया पर 2 करोड़ तक इसके फॉलोअर्स पहुंच गए. सोशल मीडिया पर इस कैम्पेन से जुड़ने के बाद नौजवानों ने एक पत्रकार वार्ता की. सिविल सेवा की तैयारी कर रहे नौजवान मयंक जो खुद को कॉकरोच कहते हैं, उन्होंने बताया कि अभिजीत दीपके से बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया है.

मयंक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि वे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि "मध्य प्रदेश में इस मूवमेंट से लाखों की तादाद में यूथ जुड़ा है लेकिन मैं हवा में बात करना नहीं चाहता लेकिन इसका स्पेसेफिक नंबर आपको बताऊंगा." उन्होंने कहा कि "असल में युवाओं की सुनने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये युवाओं का मूवमेंट है जिसका स्टार्ट हो गया है. मध्य प्रदेश में टीम का गठन हो चुका है समय आने पर वे आपके सामने होंगे."

काक्रोच पार्टी को उमंग सिंघार दे चुके हैं समर्थन (ETV Bharat)

'सो चुके सिस्टम के खिलाफ है ये कैम्पेन'

मयंक ने कहा, "हमारा ये कैम्पेन सो चुके सिस्टम के खिलाफ है. हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं. हमारी लड़ाई सिस्टम से है, जो यूथ के आगे सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है." उन्होंने कहा कि "पेपर लीक होता है या पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी होती है, यूथ जब सड़कों पर आता है तो उस पर लाठियां बरसा दी जाती हैं. उसकी सुनने वाला कोई नहीं. संस्थान अपनी जिममेदारी से बरी नहीं हो सकते. सिस्टम की जवाबदारी क्या होना चाहिए अब ये कैम्पेन बताएगा."

राजनीतिक दल नहीं लेकिन चुनाव लड़ने की मंशा

मयंक से जब सवाल किया गया कि क्या ये कैम्पेन आगे राजनीतिक दल की तरह काम करेगा. तो उन्होंने कहा, "ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि चुनाव केवल वो ही व्यक्ति नहीं लड़क सकता है जिसके पैरेन्ट्स राजनीति में हों . रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के मुताबिक चुनाव कोई भी लड़ सकता है. आने वाले समय में आपको इस मामले में क्लेरिटी होगी."

हर सवाल का जवाब वेट कीजिए

सोशल मीडिया पर जिस काक्रोच जनता पार्टी के शुक्रवार दोपहर तक 2 करोड़ समर्थक बन चुके हैं. पहली बार मध्य प्रदेश में इस कैम्पेन को वर्चुअल से रीयल आते देखा. बाकायदा काक्रोच जनता पार्टी के बैनर पोस्टर छपवाने के साथ कुछ नौजवानों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की. लेकिन दिलचस्प ये था कि ज्यादातर सवालों के जवाब पत्रकार वार्ता ले रहे मयंक ने एक पंक्ति में दिए कि अभी प्रतीक्षा कीजिए. सब आपके सामने आएगा.

काक्रोच पार्टी को उमंग सिंघार दे चुके हैं समर्थन

काक्रोच जनता पार्टी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान एक दिन पहले ही सामने आया था. उन्होंने कहा था, "ये मेरा व्यक्तिगत विचार है लेकिन काक्रोच जनता पार्टी उस पीढ़ी का गुस्सा है, जिसे बेरोजगारी, पेपर लीक और टूटी व्यवस्था ने हताश कर दिया है. बारह मिलियन लोग इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि ये ट्रेंड है बल्कि इसलिए जुड़े हैं कि वे चुप रहने को तैयार नहीं."