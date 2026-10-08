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होमवर्क नहीं करने पर कसाई बना कोचिंग सेंटर का टीचर, 5वीं के छात्र पर थप्पड़ की बरसात

भोपाल में कोचिंग टीचर ने मासूम बालक को बेरहमी से पीटा ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ कोचिंग में टीचर ने मारपीट की. बच्चा रोता रहा लेकिन कोचिंग संचालक थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ता रहा. पीड़ित बालक जब कोचिंग से घर पहुंचा तो परिजनों ने उसके गाल और कान लाल देखे तो पूछताछ की. बालक ने पैरेंट्स को रोते हुए सारा वाकया बता दिया. मामला भोपाल के बागसेवनिया इलाके में एक कोचिंग सेंटर का है.

बालक के गाल व कान में लगी चोटें