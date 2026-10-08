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होमवर्क नहीं करने पर कसाई बना कोचिंग सेंटर का टीचर, 5वीं के छात्र पर थप्पड़ की बरसात

भोपाल के कोचिंग सेंटर में छात्र के साथ टीचर ने की मारपीट. छात्र के कान व चेहरे पर चोटें. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Bhopal teacher Brutally
भोपाल में कोचिंग टीचर ने मासूम बालक को बेरहमी से पीटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ कोचिंग में टीचर ने मारपीट की. बच्चा रोता रहा लेकिन कोचिंग संचालक थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ता रहा. पीड़ित बालक जब कोचिंग से घर पहुंचा तो परिजनों ने उसके गाल और कान लाल देखे तो पूछताछ की. बालक ने पैरेंट्स को रोते हुए सारा वाकया बता दिया. मामला भोपाल के बागसेवनिया इलाके में एक कोचिंग सेंटर का है.

बालक के गाल व कान में लगी चोटें

पीड़ित बालक के पैरेंट्स ने बताया "कोचिंग टीचर राहुल गौर ने उनके बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की. जब बच्चा शाम को घर लौटा तो उसके बाएं गाल और कान पर चोट के निशान देखकर मां घबरा गयी और उससे पूछा तो बच्चे ने पूरी बात बताई." परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार साकेत नगर निवासी महिला ने अपने पति और बेटे के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की है.

छात्र को कान से सुनाई देना बंद

बागसेवनिया क्षेत्र में कृष्णा आर्केड के सामने स्थित एडिक्सन क्लासेस में बालक राहुल गौर से कोचिंग पढ़ने जाता है. परिजनों का कहना है कि बुधवार को भी वह शाम 5:30 बजे कोचिंग गया ज़ब घर लौट कर आया तो उसके गाल और कान पर चोट के निशान थे. बेटे से पूछा तो उसने बताया कि राहुल सर ने उसके साथ मारपीट की है. बच्चे की मां ने कहना है "उसके बेटे के कान में चोट लगी है. उसे सुनाई देना बंद हो गया है."

पुलिस ने जांच शुरू की, बयान लिए

बागसेवानिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा "शिकायत की जांच करवा रहे हैं. जांच में जो भी तथ्य आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. छात्र से घटना की जानकारी ली जा रही है. इसके बाद कोचिंग सेंटर जाकर शिक्षक और मौके पर मौजूद स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए जाएंगे." वहीं, जैसे ही इस घटना की जानकारी अन्य पैरेंट्स को मिली तो वे कोचिंग सेंटर पहुंचे और अपने बच्चों के बारे में जानकारी ली.

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