दिल्ली मेट्रो में मोहन, पीएम मोदी की अपील पर सीएम ने दिया सादगी का संदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में छोड़ा कारकेड का तामझाम, वीआईपी गाड़ियां छोड़ मेट्रो से किया सफर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:32 PM IST
भोपाल/नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब मध्यप्रदेश सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली में भी साफ दिखाई देने लगा है. बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में वीआईपी कारकडे छोड़ दिया और मेट्रो में सवार हो गए. सीएम ने शिवाजी स्टेडियम से दिल्ली एरोसिटी तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया. इस यात्रा के साथ मोहन यादव ने सादगी और जनसंपर्क का अनोखा संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों के बीच बैठकर बातचीत भी की.
ग्रीन मोबिलिटी और ईंधन बचत का दिया संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन साधन समय बचाने के साथ-साथ प्रदूषण कम करने और ऊर्जा संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. यदि देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है तो जीवनशैली में अनुशासन और बदलाव जरूरी है.'' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना देशहित में बड़ा कदम है.
आज नई दिल्ली की मेट्रो में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक आमजनों के साथ यात्रा कर चर्चा की।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2026
आप सभी से आग्रह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अपील को आत्मसात करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। pic.twitter.com/GI9STOkUM1
यात्रियों के सामने की मध्यप्रदेश के पर्यटन की तारीफ
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सीएम स्थानीय कार्यक्रमों में भी वाहनों की संख्या आधी कर चुके हैं. अब गुरुवार को भी डॉ. मोहन यादव ने मेट्रो यात्रा के दौरान कई यात्रियों के सामने मध्यप्रदेश की तारीफ की. सीएम ने यात्रीयों के बताया कि प्रदेश तेजी से पर्यटन और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. महिलाओं ने प्रदेश की खूबसूरती और पर्यटन स्थलों का जिक्र किया. वहीं कुछ लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं और कामकाज की सराहना की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी यात्रियों का अभिवादन करते हुए उनकी बातों को गंभीरता से सुना.
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ईंधन बचत के लिए एमपी सरकार ने बनाई विशेष गाइडलाइन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने ईंधन बचत के लिए गाइडलाइन तैयार की है. मंत्रियों और निगम-मंडल के पदाधिकारियों को वर्चुअल बैठकों और कम वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पहले ही अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा चुके हैं. अब सरकारी दौरों में वाहन रैली से भी बचा जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और देश की विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.