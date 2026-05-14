ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो में मोहन, पीएम मोदी की अपील पर सीएम ने दिया सादगी का संदेश

दिल्ली मेट्रो में मोहन ( Mohan yadav X account )

भोपाल/नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब मध्यप्रदेश सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली में भी साफ दिखाई देने लगा है. बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में वीआईपी कारकडे छोड़ दिया और मेट्रो में सवार हो गए. सीएम ने शिवाजी स्टेडियम से दिल्ली एरोसिटी तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया. इस यात्रा के साथ मोहन यादव ने सादगी और जनसंपर्क का अनोखा संदेश दिया. इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों के बीच बैठकर बातचीत भी की. ग्रीन मोबिलिटी और ईंधन बचत का दिया संदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन साधन समय बचाने के साथ-साथ प्रदूषण कम करने और ऊर्जा संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. यदि देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है तो जीवनशैली में अनुशासन और बदलाव जरूरी है.'' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का उल्लेख करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना देशहित में बड़ा कदम है.