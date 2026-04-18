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मोहन सरकार का नया सिर दर्द, सुप्रीम कोर्ट में मामला पर भोपाल की सड़कों पर शिक्षक भरेंगे हुंकार

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर संग्राम, भोपाल के जंबूरी मैदान में टीचर एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार.

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मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर संग्राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:54 AM IST

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Updated : April 18, 2026 at 11:18 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर मध्य प्रदेश में चल रहा संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर शिक्षकों को राहत देने का संकेत दिया है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठन इस दावे पर सवाल उठाते हुए सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. शनिवार को भोपाल में प्रदेश भर के शिक्षक जुटेंगे, जहां वे अपनी मांगों को लेकर एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे.

सरकार के दावे पर संगठनों का सवाल

बता दें कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है. हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही शिक्षकों को भरोसा दिलाया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. लेकिन संयुक्त मोर्चा के उपेंद्र कौशल ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पिटीशन दाखिल करने की बात कहकर शिक्षकों को गुमराह कर रही है. अगर ऐसा हुआ है, तो सरकार को सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी देनी चाहिए.

टीईटी आदेश बना विवाद की जड़

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के एक फैसले में सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया था इसके बाद 2 मार्च को जारी आदेश ने विवाद को और बढ़ा दिया. शिक्षक संगठन इस आदेश को खत्म करने और सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति से करने की मांग पर अड़े हुए हैं.

भोपाल में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन अब टलने वाला नहीं है. 18 अप्रैल को भेल के जंबूरी मैदान में बड़ा धरना-प्रदर्शन और मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. इसमें प्रदेश भर से शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल होंगे. इसके लिए मंच तैयार है और कई जिलों से शिक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं.

मोर्चा के नेताओं का कहना है कि अगर मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा. वहीं अन्य शिक्षक संगठनों ने सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई है कि रिव्यू पिटीशन के जरिए शिक्षकों को राहत मिलेगी. हालांकि, शिक्षक नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो टीईटी का आदेश अभी तक लागू क्यों है? उनकी मांग है कि अंतिम निर्णय आने तक इस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए, ताकि शिक्षकों में फैला असमंजस खत्म हो सके.

Last Updated : April 18, 2026 at 11:18 AM IST

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