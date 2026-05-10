मौसम ने बिगाड़ा GI टैग सुंदरजा का स्वाद, 25 फीसदी हुई पैदावार, शौकीन नहीं ले पाएंगे जायका

मौसम ने बिगाड़ा GI टैग सुंदरजा का स्वाद, 25 फीसदी हुई पैदावार, शौकीन नहीं ले पाएंगे जायका
तेज गर्मी में पकता है सुंदरजा आम, मध्य प्रदेश में बारिश के चलते आम के उत्पादन में आई गिरावट, किसानों को हुआ भारी नुकसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 5:20 PM IST
भोपाल: अपने खास गुणों के लिए दुनियाभर में पहचान बनाने वाला मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम का स्वाद शायद ही इस बार लोगों को मिल पाए. लगातार बदल रहे मौसम ने मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ और रीवा क्षेत्र में आम के बगीचे लगाने वाले किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है. मौसम के बदलाव से जीआई टैग सुंदरजा की फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है. बताया जा रहा है कि इस वजह से प्रदेश में इस बार सुंदरजा आम की पैदावार घटकर सिर्फ 25 फीसदी तक ही रह गई है. मौसम के अलावा आम के पेड़ों पर हुए लासा रोग से भी फसल प्रभावित हुई है.
मौसम ने बिगाड़ा आम का स्वाद
जैव विविधता बोर्ड के गोविंदगढ़ के रिसोर्स पर्सन और विशेषज्ञ नेपाल सिंह कहते हैं कि, ''राज्य के गोविंदगढ़ और रीवा में होने वाले सुंदरजा आम की दुनिया भर में अपनी अलग पहचान है. इसे जीआई टैग मिला हुआ है. इसमें दूसरे आमों की मुकाबले विटामिन ए 8 फीसदी तक पाया जाता है, जबकि विटामिन सी 50 फीसदी होता है. इस आम को डायबिटीज के पेशेंट भी खा सकते हैं, लेकिन बार-बार बदलते मौसम की वजह से इस बार सुंदरजा आम की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है. दो बार चली तेज आंधी की वजह से आधे आम के फल टूटकर गिर चुके हैं.''
गोविंदगढ़ के दिनेश कुमार 4 एकड़ में आम का बचीगा लगाए हैं. वे बताते हैं कि, ''आम की फसल के लिए मौसम का स्थिर रहना जरूरी है, लेकिन इस बार मौसम लगातार बदलता रहा. कभी गर्मी, कभी तेज हवा और बारिश. इस वजह से आम की फसल पर बहुत प्रभाव पड़ा है. तेज आंधी और बारिश की वजह से आधी फसल ही बची है. इसके अलावा इस बार आम के पेड़ों में लासा रोग का प्रकोप हुआ है. इस वजह से भी आमों के उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है.''
आम के बगीचे के किसान देवेन्द्र सिंह कहते हैं कि, ''सुंदरजा आम की खासियत ही यह होती है कि इसे प्राकृतिक रूप से ही पकाकर तोड़ा जाता है. जब यह हल्का सा पकना शुरू होता है, तब इसकी तोड़ाई शुरू होती है, तभी इसमें मिठास भी आती है.''
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मिठास के लिए तेज गर्मी जरूरी
नेपाल सिंह कहते हैं कि, ''सुंदरजा आम को पेड़ों पर पकने के लिए अच्छी गर्मी की जरूरत होती है, इससे ही इसमें मिठास आती है, जिसके लिए यह आम जाना जाता है. आमतौर पर यह 20 मई के बाद यह पकने लगता है, लेकिन जिस तरह से इस बार मौसम में बदलाव होता रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार इसके पकने में थोड़ा और समय लगेगा. गोविंदगढ़ में करीबन 250 एकड़ में सुंदरजा आम के पेड़ लगे हुए हैं. इसके अलावा रीवा में भी इसकी खेती हो रही है. औसतन प्रति एकड़ ढाई टन सुंदरजा आम की पैदावार होती है.''
दूसरे आम की पैदावार भी प्रभावित
सुंदरजा के अलावा दूसरी किस्म के आमों की भी फसल प्रभावित हुई है. इसकी वजह से राजधानी भोपाल की मंडी में भी आम की आवक कम बनी हुई है. भोपाल के फल सेक्टर के मंडी सचिव संतोष गुप्ता बताते हैं, ''आमतौर पर हर रोज 60 से 70 आम की गाड़ियां आम आती थी, लेकिन इस बार मौसम की वजह से आम की फसल प्रभावित हुई है. इसकी वजह से अभी 30 गाड़ियां ही आम की आ रही हैं. इस वजह से इसके दाम भी पिछले सालों के मुकाबले बढ़े हुए हैं.'' फल व्यापारी मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि, ''गर्मी तेज न पड़ने से इस बार आमों में मिठास भी पैदा नहीं हो पाई. साथ ही आम की पैदावार भी प्रभावित हुई है. जिससे किसानों को भी नुकसान हुआ है.''