MD ड्रग्स के साथ पकड़ा गया 12वीं का छात्र, पिछले साल पुलिस ने जब्त की 1800 करोड़ की ड्रग्स
मध्य प्रेदश में 'नशे से दूरी है जरूरी' कैंपेन के तहत हो रही सख्ती से कार्रवाई, 12वीं के छात्र को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 2:40 PM IST
भोपाल: राजधानी पुलिस ने एमडी यानी मेफेड्रोन ड्रग्स की तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. जांच के दौरान पुलिस ने करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी है. यह अभियान केंद्र सरकार की 3 साल की राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा है, जहां नशे की जड़ों को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. साल 2024-2025 में भोपाल में 1800 करोड़ से अधिक की एमडी ड्रग्स जब्त हुई, जो गुजरात एटीएस और एनसीबी की मदद से पकड़ी गई है.
तस्करों के नेटवर्क तोड़ने की कोशिश
कोहेफिजा पुलिस ने बीते दिन 12वीं के छात्र को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है. जांच में आरोपी के कई नामचीन लोगों के साथ कनेक्शन सामने आया है. एमडी ड्रग्स जैसे घातक नशे की तस्करी में भोपाल और मंदसौर सबसे संवेदनशील हैं, जिस पर पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की है, जिसमें दूसरे राज्यों में जाकर गिरफ्तारियां और नेटवर्क तोड़ने के प्रयास शामिल हैं. पिछले साल जुलाई में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग्स तस्कर यासीन मछली और उसके चाचा शावर मछली को पकड़ा था. तब उसका भी बड़ा कनेक्शन निकला था. ये अभी जेल में है.
ड्रग्स सप्लाई चेन ध्वस्त करने में जुटी है पुलिस
इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि "युवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए गृह विभाग अगले 3 साल में सप्लाई और डिमांड दोनों चेन को तोड़ने में जुटा है. भोपाल जैसे शहरों में एमडी ड्रग्स का ऑनलाइन सामग्री से जुड़ाव और अंतरराज्यीय तस्करी ने इसे राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है, जहां पुलिस की सख्ती से समाज को राहत मिलेगी."
पिछले साल 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स हुई जब्त
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि "2024-2025 में भोपाल में 1800 करोड़ से अधिक की एमडी ड्रग्स जब्त हुई, जो गुजरात एटीएस और एनसीबी की मदद से पकड़ी गई. मंदसौर और भोपाल एमडी ड्रग्स के हब बन चुके हैं, जहां दुबई, यूके जैसे अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए हैं." कमिश्नर मिश्र ने कहा कि "नशे को बनाने का सामान ऑनलाइन उपलब्ध है. इसलिए रोकथाम के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं."
युवाओं को नशे से बचाने पर फोकस
केंद्र के निर्देश पर राज्य में एनसीओआरडी की मीटिंग्स लगातार हो रही है. पुलिस दूसरे शहरों में जाकर भी कार्रवाई कर रही है. जैसे पिछले दिनों गुजरात में मंदसौर के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. यह अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी' जैसे कैंपेन से जुड़ा है. जहां जागरूकता और सजा दोनों पर फोकस है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि "आने वाले दिनों में कार्रवाई का स्तर और बढ़ेगा. गृह विभाग युवाओं को नशे से बचाने पर फोकस कर रहा है."