जन केंद्रित न्यायपालिका की जरूरत, स्ट्रेटेजिक रोडमैप से केस बैकलॉग कम किया जाये

CJI जस्टिस सूर्यकांत ( Source: Live Law )

By PTI 2 Min Read

भोपाल (PTI): भोपाल में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों की दो दिन की कॉन्फ्रेंस में एक मॉडर्न और लोगों पर फोकस करने वाली ज्यूडिशियरी बनाने पर फोकस किया गया. इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस में राज्यों द्वारा फाइल किए गए पुराने केसों पर भी चर्चा हुई. CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने लिया भाग रविवार को खत्म हुए इस इवेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने गाइड किया और ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूशनल बनाने और एक नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई. नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी भोपाल (ETV Bharat) कॉन्फ्रेंस में 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिस्सा लिया नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में हुई चर्चा ज्यूडिशियल गवर्नेंस को ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से एक स्ट्रेटेजिक डेटा-ड्रिवन सिस्टम में बदलने पर केंद्रित थी ताकि हाई कोर्ट को इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बनाए रखते हुए आज के कानूनी चैलेंज से निपटने में मदद मिल सके.