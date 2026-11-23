इसमें सुख नहीं! करोड़ों की दौलत और जज की कुर्सी ठुकरा लंदन रिटर्न बेटी ने चुनी सफेद साड़ी
लग्जरी लाइफ, करोड़ों की दौलत और जज का पद, सब त्यागा. लंदन रिटर्न प्रखर जैन बनी आर्यिका माता सुमेधा श्री. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:34 PM IST
भोपाल : सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई, फिर लंदन की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन. भोपाल से लेकर अहदमबाद सहित भारत के तमाम शहरों में एलएलएम करने के बाद इंटर्नशिप, सिविल जज का इम्तेहान भी पास कर लिया, लेकिन अपाइंटमेंट लेटर को परे रखकर कहा "ये सुख नहीं है." डेढ किलो सोना पहनाकर परिवार ने जिसे दुल्हन सा सजाया. उसने सिर्फ नौ गज की सफेद साड़ी चुनी.
कल तक प्रखर जैन, अब आर्यिका माता सुमेधा श्री बनने के बाद पैरों की चप्पल, वाहन का सुख ही नहीं छोड़ा, एकाहार के साथ अब वह पूरे एक वर्ष के मौन पर हैं. लंदन से लग्जरी लाइफ जी कर आई प्रखर के जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पाईंट आया कि उसने वैराग्य को चुन लिया. जानिए विस्तार से.
करोड़ों की दौलत में नहीं सुख, सुख तो कहीं और है
पिता जैनेंद्र जैन ने कभी नहीं सोचा था कि बेटी को ऐसे विदा करने का मौका आएगा. भोपाल के संस्कार वैली स्कूल से 12 वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटी को लंदन पढ़ने भेजा. बेटी ने एलएलएबी और एलएलएम करने के बाद सिविल जज का इम्तेहान दिया और जज बन भी गईं. तपस्या से पहले त्याग किसे कहते हैं, इसका उदाहरण बनी प्रखर ने ना सिर्फ लग्जरी लाइफ छोड़ी बल्कि जज का अपाइंटमेंट लेटर, सब एक झटके में ठुकरा दिया.
पिता ने ब्याह के लिए जो डेढ़ किलो सोने के गहने बनवाए थे, उन्हें कुछ घंटे पहने और फिर सारे उतार दिए. बैतूल निवासी जैनेंद्र जैन की बेटी प्रखर ने दतिया में दीक्षा ली और सांसारिक दुनिया को छोड़कर आर्यिका माता सुमेधा श्री बन गईं.
भावुक कर गया पिता का बेटी से संवाद
प्रखर का श्रृंगार तो उसकी शुद्ध आत्मा है. दीक्षा लेने के पहले पिता ने पूछा "क्या चाहती हो बेटी." बेटी ने कहा "बाबा मैने डिग्रियां ले ली. दुनिया देख ली. लेकिन इन डिग्रियों का मूल्य क्या है. जब इनसे सुख ही प्राप्त नहीं होता. बाबा बचपन से आपने बताया पढ़ोगे लिखोगे तो सुख मिलेगा. मैंने सब देख लिया. बड़ा घर. गाडी बंगला. बड़े शहर. लेकिन सच्चा सुख महलों में नहीं है."
ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के बाद सालभर लंदन में
प्रखर जैन अपने नाम की तरह प्रखर रही. लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट प्रखर ने पूरा एक साल लंदन में बिताया. हालांकि उसके पहले ही वे आचार्य विद्यासागर महाराज से ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प ले चुकी थी. यानि उनके जीवन में जो कुछ घटा, वह अचानक नहीं हुआ. एलएलबी, एलएलएम करने के बाद अहमदाबाद में इंटर्नशिप की.
पिता जैनेंद्र जैन कहते हैं "सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील के यहां इंटर्नशिप की. मैंने अपनी बेटी से कहा था सिविल जज का इम्तेहान देना. पास भी होना लेकिन अपाइंटमेंट लेटर छोड़कर वैराग्य लेना. वैराग्य का रास्ता तो वह पहले ही चुन चुकी थी. उसने ऐसा ही किया. मैं ये बताना चाहता था कि वैरागी वह नहीं बनते जिनके पास कुछ होता नहीं. सब कुछ होते हुए सब एक झटके में छोड़ देना ही वैराग्य है."
सफेद साड़ी में माता बनकर विदा हो गई बेटी
पिता जैनेंद्र जैन कहते हैं "बेटी नहीं अब तो वो माता है. सब छोड़ गई. केवल नौ गज की सफेद साड़ी में गई है. पैर में चप्पल भी नहीं. पिच्छी और कमंडल भी समाज का दिया हुआ. भोजन भी कर पात्र में ही जितना हाथों में समाए उतना ही भोजन. बैतूल में विंटेज कारों में उसकी यात्रा निकली. उसे दुल्हन की तरह सजाया. ये इसलिए कि दुनिया से रास रंग से अगर कोई झुकाव हो तो वो लौट सकती है. लेकिन प्रखर नहीं लौटी. जहां जहां गए वहां चल समारोह निकाला. दुल्हन जैसी सज धज कर निकली कि अगर जीवन में आनंद आ रहा है तो इसी आनंद को लो. लेकिन उसे तो परमानंद की तलाश थी."
क्या आपको ये निर्णय स्वीकार हुआ? वह कहते हैं "देखिए घर छोड़ रही है. हमको छोड़ रही है. तो दुख तो हुआ. आंसू नहीं रुकते. अब कभी हमारे शहर आई तो हम चौका लगाएंगे उनके लिए तभी वे आएंगी. अब हमें कुछ नहीं पता बेटी कहां है और कहां विहार करेगी."
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आचार्य विद्यासागर महाराज से 2016 में लिया था व्रत
प्रखर ने 2016 में आचार्य विद्यासागर महाराज से व्रत ले लिया था. उसके बाद संकल्प शक्ति बढती ही गई. प्रखर के पिता जैनेंद्र बताते हैं "अभी जब सिविल जज में हुआ तो अपनी गुरु मां को ये बताने गई थी. उन्होंने कहा कि जब ये जीवन ही चुन लिया है, इसी जीवन में आगे रहना है तो वापस दुनियादारी में क्यों जाना. उसने एक मिनट में अपाइंटमेंट लेटर भी ठुकरा दिया."