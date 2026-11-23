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इसमें सुख नहीं! करोड़ों की दौलत और जज की कुर्सी ठुकरा लंदन रिटर्न बेटी ने चुनी सफेद साड़ी

प्रखर जैन बनी जैन माता ( ETV Bharat )

भोपाल : सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई, फिर लंदन की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन. भोपाल से लेकर अहदमबाद सहित भारत के तमाम शहरों में एलएलएम करने के बाद इंटर्नशिप, सिविल जज का इम्तेहान भी पास कर लिया, लेकिन अपाइंटमेंट लेटर को परे रखकर कहा "ये सुख नहीं है." डेढ किलो सोना पहनाकर परिवार ने जिसे दुल्हन सा सजाया. उसने सिर्फ नौ गज की सफेद साड़ी चुनी.

कल तक प्रखर जैन, अब आर्यिका माता सुमेधा श्री बनने के बाद पैरों की चप्पल, वाहन का सुख ही नहीं छोड़ा, एकाहार के साथ अब वह पूरे एक वर्ष के मौन पर हैं. लंदन से लग्जरी लाइफ जी कर आई प्रखर के जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पाईंट आया कि उसने वैराग्य को चुन लिया. जानिए विस्तार से.