सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को टाइगर से बचने की मिलेगी ट्रेनिंग, मोहन यादव ने कहा ग्रामीणों को भी करें तैयार
भोपाल में मोहन यादव बोले-आपदा प्रबंधन के दौरान काम करने वाले सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को मिलेगी वन्य जीवों से बचने की ट्रेनिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 6:30 PM IST
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को टाइगर और दूसरे वन्य जीवों से बचने की भी ट्रेनिंग दिलाने की बात कही है. राजधानी भोपाल में होमगार्ड परेड ग्राउंड में हुए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट के बाद, लैपर्ड, चीता स्टेट भी हो गया है. भेड़िया जैसे कई वन्यजीव भी हमारे जंगलों में हैं. भोपाल के पास सड़क पर टाइगर घूमते हैं. ऐसे में नागरिक सुरक्षा के लिए ऐसी ट्रेनिंग भी दे दी जाए, ताकि भविष्य में होने वाले सभी तरह की चुनौतियों का सफलता से मुकाबला कर सकें.
'सड़क दुर्घटनाओं से निपटने की भी मिलेगी ट्रेनिंट'
कार्यक्रम में होमगार्ड एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव सहित तमाम पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लेने वाले वॉलेंटियर्स मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "अब बड़े स्तर पर सड़कें बन रहीं हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं की चुनौतियां भी हमारे सामने हैं. आज के समय में होमगार्ड ने सभी तरह से बेहतर तरीके के प्रबंधन किए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस प्रबंधन को निचले स्तर तक योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं."
सीएम मोहन यादव ने कहा कि "हाईवे जहां हैं, उसके आसपास के गांव के स्थानों पर यह प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि सड़क दुर्घटना के समय बेहतर से बेहतर प्रबंधन किया जा सके. सरकार ने राहगीर योजना शुरू की है, इसमें घायल की जान बचाने वाले और समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए की राशि सरकार दे रही है. इलाज के लिए डेढ़ लाख का इलाज दिया जा रहा है."
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प्रदेश में 7 हजार से हुए 82 हजार वॉलेंटियर्स
इसके पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अंदर कोविड के कठिन काल से भी निपटने में देश, शासन के साथ समाज भी खड़ा हुआ. इतना ही नहीं जिस तरह ऋतुओं का चक्र है, उनमें प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड जैसे घटनाओं के अलावा सर्प दंश की घटनाएं हों. होमगार्ड द्वारा सिविल वॉलेंटियर्स को इससे भी निपटने का प्रशिक्षण दिया गया है.
देश में 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था. मध्य प्रदेश के 5 जिले को आपदाओं के मामले में संवेदनशील घोषित किया गया है. कैटेगिरी 2 में मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और बाद में कटनी को भी इसमें शामिल किया गया है. साढ़े 7 हजार वॉलेंटियर्स से यह यात्रा शुरू की गई थी लेकिन अब मुझे खुशी है कि 82 हजार से ज्यादा नागरिक वॉलेंटियर्स तैयार हुए हैं.