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भोपाल के छोटे तालाब की स्वच्छता पर सवाल, घोड़ों को नहलाने का मामला, होगी जांच

छोटे तालाब में घोड़ों को नहलाया ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के छोटे तालाब में स्वच्छता और संरक्षण व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. छोटे तालाब में घोड़ों को नहलाने का मामला सामने आया है. तालाब के पानी में घोड़ों को उतारकर नहलाने से पानी के दूषित होने की आशंका जताई जा रही है. छोटे तालाब में बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंचते हैं. ऐसे में तालाब के पानी की स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन तालाब में घोड़ों को नहलाए जाने से झील संरक्षण और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.