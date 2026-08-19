1860 का विंटेज कैमरा जो कारपेंटर की देन, आजादी के बाद की क्लिक जो सिर्फ दिन में होती थी
वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर भोपाल में हुआ चित्रोत्सव का आयोजन, फोटोग्राफर रजा मावल ने दिखाए अद्भुत कैमरों का संग्रह, एक से बढ़कर एक तस्वीरें. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:36 PM IST
भोपाल: उन ब्लैक एण्ड व्हाइट तस्वीरों में भारत का सुनहरा दौर दर्ज हुआ था. गुलाम भारत से लेकर आजादी की लड़ाई और फिर आजादी की पहली सुबह तक इस देश की हर अंगड़ाई उन कैमरों में दर्ज होती रही. उन कैमरों की भी कहानी है. 1860 का लकड़ी का कैमरा जिसे बनाना जितना ही मुश्किल, उसे चलाना भी उतना मुश्किल था. फोल्डिंग कैमरे आजादी के पहले ही भारत में आ गए थे. लार्ज फार्मेट के वो कैमरे जिनमें फिल्म लगती थी और केवल एक फोटो खिंच पाता था.
भोपाल के रहने वाले फोटोग्राफर रज़ा मावल के परिवार में तीन पीढ़ियों के ये कैमरे आज भी महफूज़ हैं. इनमें 1860 के आस पास के एंटीक कैमरों के अलावा आजादी के बाद आए कोडक कैमरे से लेकर 2004 का आखिरी सैल्यूलाइड कैमरा भी है. भोपाल में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर रज़ा मावल अपनी तीन पीढ़ियों की इस विरासत को दुनिया के सामने लाए हैं.
इस कैमरे को बनाने में फोटोग्राफर के साथ कारपेंटर भी लगते थे
1860 का एंटीक वुडन कैमरा रज़ा मावल साहब के कलेक्शन में ये सबसे पुराना कैमरा है. उनके दादाजी इस कैमरे से फोटोग्राफी किया करते थे. वे बताते हैं, "मैंने पहली बार ये दो एंटीक कैमरे एक्जीबिट किए हैं. इनहें बनाने के लिए कारपेंटर भी साथ लगते थे. खास बात ये है कि जितना इन्हें बनाना मुश्किल था. उतना ही मुश्किल इन्हें चलाना भी है. इसलिए हम इसे ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं दिखा सकते. पूरा लकड़ी का बना है. वो महफूज़ रख पाए, हम अब तक यही बड़ी तसल्ली की बात है.
आजादी के बाद का वो कैमरा, जो रात में काम नहीं करता था
समय गुज़रने के साथ फोटोग्राफी के साथ कैमरे भी बदल रहे थे. 1947 से पहले भारत में ये फोल्डिंग कैमरे आ गए थे. इन्हें कोडक लार्ज फार्मेट कैमरा कहा गया. इसमें फिल्म लगाई जाती थी और एक बार में एक ही फोटो लगता था. फिर आजादी के बाद आठ एक्सपोजर वाले फोटो आने लगे. मावल बताते हैं आजादी के आसपास जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वो ट्विन्स कॉमन कैमरा था. यानि काफी लोगों के पास ये उस समय हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद जिस कैमरे ने क्रांति ला दी वो था कोडक ब्राउनी कैमरा.
ये कैमरा एक डॉलर का उस समय आता था. लार्ज फार्मेट कैमरा था. इसके आने के बाद कैमरे की स्पीड बढ़ी थी. तस्वीरें बहुत बेहतर साफ हो गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल दिन में ही किया जा सकता था. रात में ये कैमरे बगैर लाइट के नहीं चल पाते थे और उस समय फ्लैश नहीं थे. उन्होनें बताया कि मेरे पुर्वजों ने तब ब्राउनी की पूरी सीरीज खरीद ली थी. इसमें 16 एक्सपोजर तक का कैमरा था और फार्मेट भी छोटा होता गया.
कैमरा जो फोटो खींचने के बाद तोड़ दिया जाता था
रजा मावल के इस कैमरा कलेक्शन में कोडक का वो टूरिस्ट कैमरा भी है. जो अमूमन टूरिस्ट स्पॉट पर ही मिला करते थे. रजा मावल बताते हैं, इस कैमरे की खासियत ये थी कि इसे इस्तेमाल करने के बाद कोडक कंपनी को फिल्म डेवलप करने भेज दिया जाता था. फिर वे इसे प्रिंट करके भेज देते थे, लेकिन रील जो है, वो कैमरा तोड़कर निकाली जाती थी.
हैवी कैमरे और भारी मैन्यूअल प्रोजेक्टर भी कलेक्शन में
इस कैमरा कलेक्शन के साथ रजा साहब के कलेक्शन में प्रोजेक्टर भी हैं. स्लाइड्स प्रोजेक्टर इनमें खास है. लकड़ी का हाथ से चलने वाला 35 एमएम मूवी कैमरा भी है. इसके अलावा कोडक का प्रोजेक्टर भी. उस समय कैमरे के ट्राइपॉड भी पीतल के हुआ करते थे, जो आज भी इस कलेक्शन में मौजूद हैं.
इन कैमरों का रखरखाव भी आसान नहीं
100 साल के ऊपर के कैमरे की साज संभाल भी आसान नहीं होती. इनको मेंटेन करने के लिए सिलिका जेल लगाना पड़ता है. ताकि मोइस्चर ना लगे. इसके अलावा साल में तीन बार धूप भी दिखानी पड़ती है. रजा मावल कहते हैं यही विरासत में मिला है, इसे सहेजे हुए हैं कि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि बीती दुनिया किन कैमरों से कैप्चर हुई और हम तक पहुंची है."
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बुजुर्गों से जेन जी तक सबकी कहानियां एक साथ
वरुण की कोशिशों से फोटोग्राफ्स के साथ कैमरे की यात्रा यहां पर आई. चित्रोत्सव आयोजन के साथ उन्होंने देश भर के चुनिंदा चित्रकारों की तस्वीरों को ये डिस्पले किया है. वे कहते हैं "हम ये चाहते थे कि विंटेज फोटो के साथ 2026 तक के फोटो हैं. देश-विदश के 40 फोटोग्राफर की तस्वीरें यहां प्रदर्शित की गई हैं. इसके अलावा एसके मावल साहब की विंटेज फोटोग्राफी राकेश जैमिनी साहब की खींची हुई तस्वीरें और गैस त्रासदी की प्रकाश हतवलने साहब की तस्वीरें भी याहां हमने डिस्पले की हैं.