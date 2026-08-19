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1860 का विंटेज कैमरा जो कारपेंटर की देन, आजादी के बाद की क्लिक जो सिर्फ दिन में होती थी

भोपाल चित्रोत्सव में तस्वीरों के साथ कैमरों की कलेक्शन ( ETV Bharat )