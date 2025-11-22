ETV Bharat / state

स्नेक बाइट रोकने के लिए 10वीं के छात्रों ने बनाई जादुई छड़ी, कांप जाएगी धरती, दूर भागेंगे जीव

पीएमश्री स्कूल जेडपीएचएस इंसानगर के कक्षा 10वीं के छात्र अंकित कुमार ने बताया कि "मेरे दोस्त के दादा रात के समय अपने खेत में गए थे. उस समय उनको सांप ने काट लिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गए और किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाए. अगले दिन जब घर वाले खेत पर गए तो पता चला कि दादा की मृत्यु सांप काटने से हुई है. यदि यह स्टिक उस समय दादा के पास होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. उस समय मेरे दिमाग में ऐसी स्टिक बनाने का आइडिया आया, जिससे सर्पदंश की घटनाओं से लोगों की जान बचाई जा सके."

भोपाल: भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है. हमारे देश के बहुत से राज्यों में लोग खेती पर निर्भर हैं. इन कृषि कार्यों के लिए किसानों को दिन के समय के साथ-साथ रात के समय भी अपने खेतों के पास जाना पड़ता है. एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल सांपों के काटने से करीब 60 हजार किसानों की मृत्यु होती है. हमारा उद्देश्य सर्पदंश की घटनाओं से होने वाली किसानों की मृत्यु को रोकना है. यह कहना है भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में हिस्सा लेने तेलंगाना से आए 10वीं कक्षा के छात्र डी सैमसन का. उन्होंने दोस्त अंकित कुमार के साथ स्नेक बाइट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एडवांस लाइफ सेवर स्टिक बनाया है.

बड़े स्तर पर उत्पादन से लागत में 70 प्रतिशत कमी

अंकित कुमार ने बताया कि "स्नेक बाइट से बचाने के लिए लाइफ सेवर स्टिक बनाने के लिए काफी रिसर्च किया. तब पता चला कि सांप वाइब्रेशन से डरते हैं और इस आवाज को सुनकर दूर भाग जाते हैं. जिसके बाद हमने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया." अंकित ने बताया कि "जिला और स्टेट लेवल के बाद साउथ इंडिया लेवल पर हमारा प्रोजेक्ट सलेक्ट हो चुका है. अब नेशनल के लिए सिलेक्ट होने पर हमारे प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में जगह मिली है. इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 हजार रुपये का खर्च आया है. यदि इसमें कोई बड़ी मैनुफैक्चरिंग कंपनी रुचि लेती है, तो इस छड़ी की कीमत एक हजार रुपए से भी कम पहुंच सकती है. सरकार भी इसे बनवाकर किसानों को वितरित कर सकती है."

सांप ही नहीं, बल्कि अन्य जंतुओं से भी होगी रक्षा

अंकित कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने अपने दोस्त डी सैमसन से चर्चा की. दोनों मिलकर विचार किया कि इस छड़ी को किस प्रकार विकसित किया जाए. इसको लेकर शिक्षकों से भी चर्चा की. जब हमें विचार आया कि किसान जब रात में बाहर जाते हैं, तो सामान्य रूप से एक लकड़ी (डंडा, अपने साथ लेकर जाते हैं. यदि उसी डंडे में एक टॉर्च लाइट और नीचे के भाग में एक वाइब्रेटिंग मोटर लगा दी जाए तो उस मोटर से उत्पन्न होने वाले कंपन कम से कम 5 से 6 मीटर तक फैलेंगे, जिससे सांप पास नहीं आएंगे. इस वाइब्रेशन की वजह से सांप के साथ ही अन्य कीट. पतंगे, बिच्छू आदि भी पास नहीं आएंगे."

रीचार्जेबल बैटरी से मिलेगी छड़ी को बिजली

डी सैमसन ने बताया कि "लाइफ सेवर स्टिक के उपरी हिस्से में एक टार्च लाइट लगी है. जो दूर तक आपको रोशनी देती है. इसके साथ ही इस छड़ी के निचले हिस्से में कई एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जो सरफेस एरिया को प्रकाशमान कर देती है. इसके साथ ही छड़ी के अंदर एक वाइब्रेटिंग मोटर लगाई गई है. जब यह मोटर स्टार्ट होती है, तो यह 5 से 6 मीटर की दूरी तक वाइब्रेट करती है. जिससे इतने रेडियस में सांप या अन्य कोई जंतु नहीं आते. इसके लिए आवश्यक बिजली रिचार्जेबल बैटरी की सहायता से मिलती है. इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक सोलर पैनल भी लगाया गया है."

सांप काटने पर घर व पुलिस को पहुंचेगी सूचना

लाइफ सेवर स्टिक रखने पर किसान को सांप काटने की गुंजाइश न के बराबर हो जाती है. इसके बावजूद यदि किसी को सांप काट ले तो इस छड़ी में आपातकालीन कालिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है. इस सिस्टम से जुड़ा हुआ बटन दबाने पर किसान के परिवार सदस्यों, एम्बुलेंस तथा पुलिस को संदेश के रूप में सूचना पहुंच जाती है. साथ ही उसका लोकेशन भी ट्रेस किया जा सकता है, जिससे उसे तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है.

घायल खुद निकाल सकता है अपने शरीर का जहर

इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद अगर किसान को सांप काट ले तो विष पूरे शरीर में तुरंत फैल न जाए. इसके लिए इस डंडे में एक स्नेक बाइट फर्स्ट एड किट भी लगाई गई है. इस किट में एंटीसेप्टिक वाइप्स, सक्शन पंप, बैंडएड और होम्योपैथिक गोलियां रखी गई हैं. यदि काटे हुए स्थान के ऊपर की ओर बैंडएड बांध दिया जाए तो विष के फैलने की गति कम हो जाएगी. उसके बाद एंटीसेप्टिक वाइप्स से सांप के कट वाले स्थान को पोंछकर सक्शन पंप की सहायता से विष को निकाला जा सकता है. इसी प्रकार होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लेकर इन गोलियों को इस किट में शामिल किया गया है. यदि इन्हें लिया जाए तो कम से कम एक घंटे तक विष पूरे शरीर में नहीं फैलेगा.