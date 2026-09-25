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यशोदा और अन्नपूर्णा संवारती बचपन, 221 बच्चों के जीवन में आई खुशहाली, 125 बेटियों को मिला परिवार

भोपाल मातृछाया शिशु कल्याण केंद्र संवार रहा बच्चों का जीवन, यशोदा और अन्नपूर्णा का समर्पण, अनाथ बच्चों को मिलता है घर जैसा माहौल और संस्कार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP 221 CHILDREN ADOPTED
221 बच्चों के जीवन में आई खुशहाली (Getty Inage)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:15 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 8:38 PM IST

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भोपाल: बच्चे को गोद लेने की अंतिम प्रक्रिया में जब वह मासूम किसी परिवार की गोद में सौंपा जाता है, तो उस पल सिर्फ एक बच्चे को माता-पिता नहीं मिलते, बल्कि एक सूने घर में खुशियां भी खिल उठती हैं. यह दृश्य इतना मार्मिक और भावुक होता है कि वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं. यह कहना है मातृछाया शिशु कल्याण केंद्र के चेयरमैन सुनील महेश्वरी का. उन्होंने ईटीवी भारत से बताया कि बेसहारा बच्चों का जीवन संवारने का यह सफर किसी नए जीवन के जन्म जैसा ही पवित्र और भावनात्मक होता है.

221 में से 125 बेटियों को मिला परिवार

दरअसल, समाज की सोच में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है. लैंगिक भेदभाव को पीछे छोड़ते हुए अब समाज में बेटियों को अपनाने की ललक सबसे ज्यादा देखी जा रही है. साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में गोद दिए गए कुल 221 बच्चों में से 125 बालिकाएं थीं. संस्थाओं का कहना है कि आज के दौर में बेटियों की मांग बेटों की तुलना में काफी अधिक है, जो यह साबित करता है कि समाज में अब बेटियों को लेकर पुरानी सोच पूरी तरह खत्म हो रही है.

एमपी में 221 बच्चों के सूने जीवन में आई खुशहाली (ETV Bharat)

क्यों बढ़ रहा है गोद लेने के इंतजार का वक्त?

पहले जहां डेढ़ से दो साल में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, वहीं अब इसमें 3 से 4 साल का समय लग रहा है. चेयरमैन सुनील महेश्वरी ने बताया कि "इसका मुख्य कारण मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर है. आज बच्चा गोद लेने के इच्छुक दंपतियों की संख्या बहुत अधिक है. जबकि वैधानिक रूप से उपलब्ध बच्चों की संख्या कम है. संस्थाओं की पहली प्राथमिकता यह होती है कि बच्चे को उसके जैविक माता-पिता से मिलाया जाए. जब तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा संभव नहीं हो पाता, तभी कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद दिया जाता है.

MP 125 DAUGHTERS ADOPTED
मातृछाया शिशु केंद्र (ETV Bharat)

यशोदा और अन्नपूर्णा का समर्पण, घर जैसा माहौल और संस्कार

मातृछाया जैसे शिशु गृहों में बच्चों को केवल रखा ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें बिल्कुल घर जैसा पारिवारिक माहौल दिया जाता है. यहां 24 घंटे जागकर बच्चों की देखभाल करने वाली आयाओं को यशोदा और उनका पौष्टिक भोजन तैयार करने वाली रसोई कर्मियों को अन्नपूर्णा कहा जाता है. इसके अलावा यहां 24 घंटे डाक्टर, नर्स, काउंसलर और इन-हाउस प्लेग्राउंड जैसी तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. किसी भी बच्चे के आगमन पर समाज के बीच एक भव्य नामकरण संस्कार आयोजित किया जाता है, जहां समाज के लोग आकर बच्चे को नया नाम और पहचान देते हैं.

YASHODA ANNAPURNA CENTERS BHOPAL
केंद्र के बाहर लगा बोर्ड बच्चे को फैंके नहीं हमें दे (ETV Bharat)

सुरक्षा का कड़ा चक्र, 2 साल तक सतत निगरानी

सुनील महेश्वरी बताते हैं कि किसी भी परिवार को बच्चा सौंपने से पहले उसकी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पृष्ठभूमि की गहन जांच की जाती है. पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साक्षात्कार के बाद ही फैसला होता है. बच्चा गोद देने के बाद भी यह प्रक्रिया खत्म नहीं होती, बल्कि अगले 2 साल तक हर 6 महीने में सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम घर जाकर बच्चे के लालन-पालन, सुरक्षा और पढ़ाई-लिखाई का जायजा लेती है, ताकि मासूम का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे."

Last Updated : September 25, 2026 at 8:38 PM IST

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